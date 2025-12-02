Veja quem brilhou na entrega do Mérito Metalúrgico Gigia Bandera

Potência

Ubiratã Rezler, presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, foi o anfitrião do sucesso da noite de sexta-feira durante a cerimônia de entrega do Mérito Metalúrgico Gigia Bandera, realizada no Villa Basilico. A reunião de deferências, que também festejou os 68 anos da entidade, contou com a presença de lideranças e empresários protagonistas da indústria regional. Foram homenageados nesta 31ª edição Delmar Rugeri, Isabel Cristina de Almeida Rizzo e Marcio Slomp. Receberam distinção os jovens talentos Andreus e Willian Teles Paz, com o título Projeto Inovador, e Andrigo Perini, reconhecido como Jovem Empreendedor. A escolha dos agraciados contou com a participação de representantes do Senai, Sesi, Sebrae e Instituto Hélice.