Veja quem brilha na cena social deste fim de semana

Raio-X
A arquiteta Carolina Guimarães Teixeira é uma entusiasta da exploração das cidades a pé, a definição contemporânea e local de flâneuse. Criativa, ela percorre o perímetro com olhar atento, e desse repertório urbano, imprimiu a assinatura do projeto da Biblioteca Parque Fundação Marcopolo, um espaço para estudos e pesquisa, inspirado em Medellín, na Colômbia. Conheça mais sobre Carolina nas entrelinhas desta entrevista.
O que é o bom da vida? Aproveitar meu tempo. Conhecer a mim mesma, me abrir para o outro, viver no mundo tanto no singular quanto no plural.
Como observa a relação entre arquitetura e bem-estar mental? A arquitetura tem o poder de influenciar diretamente nosso comportamento. Quando é pensada para as pessoas e seus contextos, ela alcança seu verdadeiro potencial.
Gostaria de ter sabido antes que… ser reservada é uma virtude.
Sete coisas que se deve saber antes de se tornar um arquiteto:
- Dedique-se a conhecer arte, desenvolva senso crítico.
- Se tornar arquiteto começa na sala de aula, colegas e professores nos observam.
- Sim, ao menos no começo você será seu próprio secretário, financeiro, projetista e administrador.
- Nunca inicie uma obra sem cronograma.
- Seja humilde e aprenda com a mão de obra.
- Ande na rua observando como a arquitetura é executada. Encontro de materiais, soluções, medidas.
- A arquitetura é para nós pessoas, estude pessoas.
Estação Solar
A médica radiologista radicada caxiense, Marília Maia, elegeu Punta del Este como destino de férias, atraída pela praia e pelo movimento fresh, Marília irá na companhia de amigos e do marido, Fernando Belardinelli. A viagem, que iniciará logo após celebrarem os festejos natalinos em família, segue um ritual já tradicional do casal que elabora com a gastronomia como ponto de partida e de chegada. Para entrar no clima do verão uruguaio, a playlist Punta Verano 2026 acompanha o trajeto. A virada do ano será celebrada no restaurante Lo de Tere, mantendo o tradicional look de Réveillon. O verão de Marília é definido por ela com uma dica para qualquer viagem. “Estar cercada de quem nos faz bem, família e amigos. Estar com eles é o que realmente transforma a experiência”, compartilha a médica.
Projeção
A arquiteta caxiense Silvana Spode Garcez, acompanhada pelo marido, Aroldo Garcez, brilhou no lançamento do Anuário de Arquitetura e Design da Serra Gaúcha 2026, realizado na Casa Perlage Giardino, em Farroupilha. Silvana ganhou evidência com o sofisticado Portovenere, residencial assinado por ela. Um momento de destaque pleno para a arquiteta.