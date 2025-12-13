Veja quem brilha na cena social deste fim de semana

A arquiteta Carolina Guimarães Teixeira assina o projeto da Biblioteca Parque Fundação Marcopolo Leandro Araújo / Divulgação

Raio-X

A arquiteta Carolina Guimarães Teixeira é uma entusiasta da exploração das cidades a pé, a definição contemporânea e local de flâneuse. Criativa, ela percorre o perímetro com olhar atento, e desse repertório urbano, imprimiu a assinatura do projeto da Biblioteca Parque Fundação Marcopolo, um espaço para estudos e pesquisa, inspirado em Medellín, na Colômbia. Conheça mais sobre Carolina nas entrelinhas desta entrevista.

O que é o bom da vida? Aproveitar meu tempo. Conhecer a mim mesma, me abrir para o outro, viver no mundo tanto no singular quanto no plural.



Como observa a relação entre arquitetura e bem-estar mental? A arquitetura tem o poder de influenciar diretamente nosso comportamento. Quando é pensada para as pessoas e seus contextos, ela alcança seu verdadeiro potencial.



Gostaria de ter sabido antes que… ser reservada é uma virtude.



Sete coisas que se deve saber antes de se tornar um arquiteto:

Dedique-se a conhecer arte, desenvolva senso crítico. Se tornar arquiteto começa na sala de aula, colegas e professores nos observam. Sim, ao menos no começo você será seu próprio secretário, financeiro, projetista e administrador. Nunca inicie uma obra sem cronograma. Seja humilde e aprenda com a mão de obra. Ande na rua observando como a arquitetura é executada. Encontro de materiais, soluções, medidas. A arquitetura é para nós pessoas, estude pessoas.

Teodoro Salazar brilhou na Cidade Maravilhosa durante o Mirror Fashion Day, no Copacabana Palace, onde apresentou a coleção “Oásis de Inverno”. Ao lado de Caroline Sehbe e Diheine Guastala, o estilista caxiense apresentou os tons que definem sua marca a convite de Sabrinna Zanini, produtora e idealizadora do evento. Fanuel Moreira / Divulgação

Estação Solar

A médica radiologista radicada caxiense, Marília Maia, elegeu Punta del Este como destino de férias, atraída pela praia e pelo movimento fresh, Marília irá na companhia de amigos e do marido, Fernando Belardinelli. A viagem, que iniciará logo após celebrarem os festejos natalinos em família, segue um ritual já tradicional do casal que elabora com a gastronomia como ponto de partida e de chegada. Para entrar no clima do verão uruguaio, a playlist Punta Verano 2026 acompanha o trajeto. A virada do ano será celebrada no restaurante Lo de Tere, mantendo o tradicional look de Réveillon. O verão de Marília é definido por ela com uma dica para qualquer viagem. “Estar cercada de quem nos faz bem, família e amigos. Estar com eles é o que realmente transforma a experiência”, compartilha a médica.

Fernando Belardinelli e Marília Maia engatam temporada de férias com roteiro ensolarado pelo Uruguai Leandro Araújo / Divulgação

O médico Vinícius Lain, o filho Augusto, e a mulher, Evelyn Zignani, desfrutarão de dias de férias em Torres, onde a família encontrará no cenário litorâneo o equilíbrio para festejar o Natal e aguardar pela chegada de 2026 Arquivo Pessoal / Divulgação

Projeção

A arquiteta caxiense Silvana Spode Garcez, acompanhada pelo marido, Aroldo Garcez, brilhou no lançamento do Anuário de Arquitetura e Design da Serra Gaúcha 2026, realizado na Casa Perlage Giardino, em Farroupilha. Silvana ganhou evidência com o sofisticado Portovenere, residencial assinado por ela. Um momento de destaque pleno para a arquiteta.

Silvana Spode Garcez e Aroldo Garcez no lançamento do Anuário de Arquitetura e Design da Serra Gaúcha 2026 Juliano Mendes / Divulgação