Veja quem brilha na cena social deste fim de semana

Da força feminina em Gramado ao humor afiado de Iotti e o retorno do luxo garimpado de Fernanda Cavinato, a agenda social reuniu encontros inspiradores e momentos de afeto que movimentaram a cena. Entre homenagens, lançamentos e tardes festivas, confira os destaques que deram o tom elegante e vibrante dos últimos dias.
Destaque
Rosângela Ghesla Meletti brilhou na noite de 3 de dezembro ao receber o Prêmio Destaque em Relações Públicas 2025, concedido pela Associação Riograndense de Imprensa. Reconhecida por sua trajetória na comunicação da Serra gaúcha, Rosângela proferiu discurso emocionante ao destacar a gratidão como norte de sua jornada e presenteou os convidados com a medalha de São Gabriel Arcanjo, símbolo de propósito e luz.
“Radicci 5”
Carlos Henrique Iotti ganhou o afago da mulher, Anna Tscherdantzew, quinta-feira, quando autografava sua mais recente obra, uma coletânea de tirinhas, intitulada Radicci 5, no Café Cultura do Shopping Villagio Caxias. Com temáticas contemporâneas e interpretações atemporais do cotidiano, Iotti apresenta criações inéditas misturadas com clássicos já publicados em jornais e redes sociais, sempre com o tom bem-humorado da representação do gringo criado pelo cartunista.
#Moda
Fernanda Cavinato retornou ao terceiro andar da Casa Magnabosco no dia 26 com o Lucky Finds & Friends, seu bazar fashion que reuniu um mix eclético de peças de luxo como Louis Vuitton, collabs desejo como Adidas x Gucci e talentos autorais da região, como a joalheria Travii.