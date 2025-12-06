Veja quem brilha na cena social deste fim de semana

Geraldine Gauer Balen, Mauriem Chiarello Gauer e Maria Eduarda Gauer Balen celebraram os bem-vividos 80 anos de Mauriem. Mãe, filha e neta protagonizaram uma tarde de surpresas, música boa e amigas de longa data da aniversariante. Leandro Araújo / Divulgação

Da força feminina em Gramado ao humor afiado de Iotti e o retorno do luxo garimpado de Fernanda Cavinato, a agenda social reuniu encontros inspiradores e momentos de afeto que movimentaram a cena. Entre homenagens, lançamentos e tardes festivas, confira os destaques que deram o tom elegante e vibrante dos últimos dias.

Luiza Brunet, embaixadora da OIM, com a fundadora e presidente do Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha, Tânia Cruz Costa, durante evento nos dias 29 e 30, em Gramado, que reuniu 400 mulheres. Bety Sulzbach / Divulgação

Rosângela Ghesla Meletti brilhou na noite de 3 de dezembro ao receber o Prêmio Destaque em Relações Públicas 2025, concedido pela Associação Riograndense de Imprensa. Reconhecida por sua trajetória na comunicação da Serra gaúcha, Rosângela proferiu discurso emocionante ao destacar a gratidão como norte de sua jornada e presenteou os convidados com a medalha de São Gabriel Arcanjo, símbolo de propósito e luz.

Carlos Henrique Iotti ganhou o afago da mulher, Anna Tscherdantzew, quinta-feira, quando autografava sua mais recente obra, uma coletânea de tirinhas, intitulada Radicci 5, no Café Cultura do Shopping Villagio Caxias. Com temáticas contemporâneas e interpretações atemporais do cotidiano, Iotti apresenta criações inéditas misturadas com clássicos já publicados em jornais e redes sociais, sempre com o tom bem-humorado da representação do gringo criado pelo cartunista.

Fernanda Cavinato retornou ao terceiro andar da Casa Magnabosco no dia 26 com o Lucky Finds & Friends, seu bazar fashion que reuniu um mix eclético de peças de luxo como Louis Vuitton, collabs desejo como Adidas x Gucci e talentos autorais da região, como a joalheria Travii.