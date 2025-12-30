Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Liderança

Luiz Augusto Franciosi Portal terá seu nome novamente confirmado à frente da Associação Leopoldina Juvenil na cerimônia de reposse da diretoria para o exercício de 2026, marcada para o dia 12 de janeiro, às 20h, no Salão Moinhos de Vento, na Sede Marquês do Herval, em Porto Alegre. A noite reunirá associados e convidados para celebrar a continuidade de uma gestão que valoriza tradição, elegância e visão de futuro. Na condução do Clube, Luiz lidera a Diretoria Executiva composta por Roberto Majó de Oliveira, vice-presidente de Esportes, Roberto Corrêa da Silva, vice-presidente Social e Cultural, e André Saraiva Adams, vice-presidente de Administração e Finanças.

Astros

A astróloga Vanessa Fontoura celebrou com sucesso o lançamento do Planner Astrológico 2026, no último dia 18, em encontro realizado no Um Bar e Cozinha, em Porto Alegre. A obra, com selo da Bá Editora | Araucária, de Mariana Bertolucci e Antônio Luzzatto, reúne orientações astrológicas para alinhar rotina e metas aos ciclos do universo. O evento contou com as atenções de Carlos Kristensen e Luciane Pacheco Scherer. Com design minimalista e funcional, desenvolvido por Luzzatto, o livro-agenda propõe uma jornada de autoconhecimento, conectando o dia a dia aos ciclos lunares, eclipses e trânsitos planetários. Também é possível encontrar significados das pedras, frases e reflexões dos signos e questionário mensal.