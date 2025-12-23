Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

O Natal de Cristiano Argenta Soares, Fabiana Bressanelli Koch e Alice Koch Soares entre Nova York e Caxias do Sul Vanessa Tonietto / Divulgação

Altitude

Cristiano Argenta Soares, Fabiana Bressanelli Koch e Alice Koch Soares retornam hoje à terrinha após uma encantadora temporada em Nova York. A viagem serviu para celebrar os dez anos de Alice, comemorados no último dia 10. A família vivenciou o clima com a neve típica do Natal na ilha de Manhattan, cenário que tornou a data inesquecível. Agora, de volta à Serra, o trio celebra o Natal ao lado da família e amigos.

Flavio Gil, Julia e Eliane Biffi Gil, em família, para comemorar a graduação de Julia em Medicina pela UFPEL com festa no Condomínio Monterrey Fernando Maccagnan / Divulgação

Lúdico

A diversão será protagonista no verão dos filhos da família esmeralda, leia-se Recreio da Juventude. Nos dias 12, 19 e 26 de janeiro, a partir das 13h30min, a Sede Recreativa Juventude será cenário para a Colônia de Férias com brincadeiras, atividades aquáticas, jogos e gincanas.

Paulo e Eloísa Dahmer celebraram as Bodas de Pérola, dia 9, quando ratificavam o amor e os 30 anos de casamento com direito a jantar e amigos reunidos no Palacete Eberle Juliano Vicenzi / Divulgação

Vinícius Augusto Dahmer, filho de Paulo e Eloísa Dahmer, celebrou a trajetória afetiva dos pais na companhia de Bruna Marini Juliano Vicenzi / Divulgação

B'day

Sintonizada no clima de confraternização que antecede o Natal, a coluna lembra hoje os aniversários de Giuseppe “Pepe” Pessoa, Marta Michelon e Leonardo De Zorzi. Amanhã, as celebrações serão em dose dupla ao redor de Patrícia Pezzi Zambiazi, Paulinho Silva, Nelson D’Arrigo, Paulo Périco, Flávia Micheli e Dimas Felippi. Na quinta-feira, 25, quando o Natal chega oficialmente, quem contabiliza felicitações é o advogado Patrick Josué Mezzomo.

O florense Cristian Passarin, enólogo e diretor da Cave do Sol, festejou meio século de vida com a presença de amigos, sábado, durante sunset no Vale dos Vinhedos João Pulita