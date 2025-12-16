Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Notoriedade e talentos
O arquiteto e artista urbano caxiense Fábio Panone Lopes, que quinzenalmente ilustra as elogiadas crônicas da editora-chefe do Pioneiro e Gaúcha Serra, Tríssia Ordovás Sartori, protagonizou um momento de tietagem durante a Art Basel Miami ao reencontrar o amigo Eduardo Kobra em um dos shows do artista pelos Estados Unidos. Em passagem pelo litoral da Florida, Fabio revisitou murais autorais e deixou mais uma vez sua assinatura em Wynwood e Miami Beach, pelo décimo ano consecutivo. O encontro dos dois talentos vale o destaque.
Manifestação
Maurício Rech, da Ajè Essences, conjuga parceria com Luciana Sgorla e Cíntia Rodrigues, da Nori, para um happy hour e lançamento de uma collab com proposta de intenções positivas. Em clima de celebração, reúnem, hoje, entre 17h e 22h, nos domínios da Rua Coronel Flores, 810.
Christmas
Saulo Zanotto já está às voltas com os preparativos da festa de Natal no Café de La Musique. Tanto é que programa movimento extra pelo badalado endereço na noite do dia 24. A função marca também o encerramento do calendário do ano e evidenciará as performances dos DJs Kampff, Lacet, ROZA e Nidão.
Filtro Solar
Depois do sucesso que movimentou o fim de semana do Quinta São Luiz com o Le Marché Chic de Natal, a sempre criativa Luciana “Lulu” Alberti arregimenta sua entourage para instaurar bandeira autoral no litoral norte gaúcho. Nos dias 27, 28 e 29, ela levará o feito à mão de volta ao Ramblas, como promove tradicionalmente na praia de Atlântida. Por lá, Lulu promete agito extra já nos primeiros dias do ano novo, uma vez que ela convoca, desde já, artistas para sua curadoria para botar banca no verão.