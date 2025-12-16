Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Filipe Rezende Rech e Filippo Roveda Costanzi investiram na cena clubber para conferir o trânsito de gente bonita no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Notoriedade e talentos

O arquiteto e artista urbano caxiense Fábio Panone Lopes, que quinzenalmente ilustra as elogiadas crônicas da editora-chefe do Pioneiro e Gaúcha Serra, Tríssia Ordovás Sartori, protagonizou um momento de tietagem durante a Art Basel Miami ao reencontrar o amigo Eduardo Kobra em um dos shows do artista pelos Estados Unidos. Em passagem pelo litoral da Florida, Fabio revisitou murais autorais e deixou mais uma vez sua assinatura em Wynwood e Miami Beach, pelo décimo ano consecutivo. O encontro dos dois talentos vale o destaque.

O paulista Eduardo Kobra, um dos mais reconhecidos muralistas da atualidade, e o amigo caxiense Fábio Panone Lopes, destaques brasileiros durante a Art Basel Miami, nos Estados Unidos Arquivo Pessoal

Manifestação

Maurício Rech, da Ajè Essences, conjuga parceria com Luciana Sgorla e Cíntia Rodrigues, da Nori, para um happy hour e lançamento de uma collab com proposta de intenções positivas. Em clima de celebração, reúnem, hoje, entre 17h e 22h, nos domínios da Rua Coronel Flores, 810.

Em visita à Serra gaúcha, o diretor de cinema e TV Jayme Monjardim fez escala em Garibaldi para prestigiar 21 anos da Vinho e Arte, da amiga Maria Amelia Duarte Flores, e da afilhada dele, Martina Arquivo Pessoal

Ana Clara Berleze, na companhia de sua mãe, Jaqueline Berleze, e de César Santini, festejou a chegada de seus 15 anos em festa na capital Arquivo Pessoal / Divulgação

Viviane Barbosa, Nicolas Barbosa Gonzatti e Roberto Gonzatti aplaudiram o aniversário de Ana Clara Berleze, em família, em Porto Alegre Arquivo Pessoal

Maurício, Martina e Renata Tomiello entoaram em uníssono os parabéns ao redor dos sete anos de Martina Wéllington Damin / Divulgação

Christmas

Saulo Zanotto já está às voltas com os preparativos da festa de Natal no Café de La Musique. Tanto é que programa movimento extra pelo badalado endereço na noite do dia 24. A função marca também o encerramento do calendário do ano e evidenciará as performances dos DJs Kampff, Lacet, ROZA e Nidão.

Os arquitetos Bárbara Fernandes Dall Alba e Saymon Rech Dall Alba festejaram o segundo aniversário de Flora, em Flores da Cunha Rafaela Bins / Divulgação

Filtro Solar

Depois do sucesso que movimentou o fim de semana do Quinta São Luiz com o Le Marché Chic de Natal, a sempre criativa Luciana “Lulu” Alberti arregimenta sua entourage para instaurar bandeira autoral no litoral norte gaúcho. Nos dias 27, 28 e 29, ela levará o feito à mão de volta ao Ramblas, como promove tradicionalmente na praia de Atlântida. Por lá, Lulu promete agito extra já nos primeiros dias do ano novo, uma vez que ela convoca, desde já, artistas para sua curadoria para botar banca no verão.

Em contagem regressiva para as festas de fim de ano, Nathany Andriolo esbanjou beleza e simpatia no camarote do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação