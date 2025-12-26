Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Travessia

A advogada Bartira Merlin e seu marido, Adriano Merlin, celebrarão a chegada de 2026 em alto-mar. O casal passará o Réveillon em alto-mar, navegando pela costa catarinense, com vista privilegiada para o skyline de Balneário Camboriú, de onde acompanhará o espetáculo de fogos e drones luminosos que, neste ano, contará com oito balsas coreografadas. Para a ocasião, Bartira apostará em produções de sua curadoria da Theatro da Moda com um elegante conjunto da grife Borda Barroca, com saia midi e top em tons off-white e dourado, e um vestido de linho assinado pela marca florense Moni, de identidade autoral. Um Ano-Novo em sintonia com as boas vibrações.