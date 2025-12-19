Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Ademar, Carmen, Antônia e Carolina Scariot celebraram os 15 anos de Antônia, sábado, em delicada festa no loft Recreio da Juventude Rafa Jobers / Divulgação

Identidade

Assinadas pela designer Caroline Madalosso, as joias oficiais da Rainha e das Princesas da Festa Nacional da Uva 2026 foram oficialmente apresentadas, quarta-feira, em cerimônia no Museu da Festa da Uva. Inspiradas no Filó, símbolo da herança cultural italiana, as peças foram confeccionadas artesanalmente em liga metálica com banho de ouro, o mesmo das coroas oficiais. Pensadas como um conjunto narrativo, Caroline traduz memória e pertencimento.

Emanoel Reginato conferiu o movimento que anima as sextas-feiras no Largo da Estação Férrea Cristiano de Oliveira / Divulgação

Astro

Cristian Passarin, diretor da Vinícola Cave do Sol, prepara uma celebração em grande estilo para brindar a data querida ao vespertino deste sábado. O anfitrião recepcionará familiares e amigos com o menu do Kuandú, instaurado no Solarium da Cave, no Vale dos Vinhedos.

Mônica Alves e Felipe Rigotto trocaram alianças e juras de amor com direito a cerimônia no altar da Igreja Nossa Senhora de Lourdes Jucimar Milese / Divulgação

Longevo

O gentleman Antoninho Calcagnotto engatará 2026 fechando um ciclo que completa 90 anos de uma vida dedicada a sua grande família e ao trabalho. O ápice desta celebração à vida, a mulher dele, Nely Maria Prataviera Calcagnotto e seus filhos, realizarão um encontro que promete ser inesquecível, dia 7 de fevereiro, no Clube Juvenil.

Gotardo Vanelli, Laura Malacarne Vanelli e Simone Malacarne, em família, dia 13, para festejar os 15 anos de Laura, no Clube Independente, em Flores da Cunha Carolina Brugnera / Divulgação

Vibrante

Especialista em levar públicos distintos a destinos mágicos pelos quatro pontos cardeais, Maria Amélia Duarte Flores, dona também de um profundo conhecimento na produção vitivinícola daqui e do mundo, prepara novidades para a virada do ano. No esperado Réveillon, a empática e acolhedora Maria Amélia realizará uma festa que promete efervescência na Vinho & Arte, que ela comanda e que ocupará a Linha São Gotardo, no interior da cidade de Garibaldi, vilarejo rodeado de vinhedos, flores e montanhas. Na data, haverá, de quebra, a cerimônia da pisa das uvas e muitos brindes para engatar 2026. Saiba mais em @vinhoearte, no Instagram.

Ademar Bassanesi e Ney Stedile comemoraram, dia 12, as duas décadas da Mobilitare Saúde Israel Kuze / Divulgação