Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Lideranças

Ubiratã Rezler, Oliver Chies Viezzer, Marcos Rossi Victorazzi e André Zuco foram diplomados na noite de segunda-feira para a gestão 2026-2027 da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, em uma solenidade festiva que reuniu autoridades e lideranças empresariais. Rezler, que assume a presidência a partir de 1º de janeiro, destacou o compromisso da nova diretoria em construir pontes com espírito de equipe. Já Celestino Oscar Loro, que encerra seu ciclo após quatro anos à frente da entidade, emocionou ao compartilhar a transformação pessoal e profissional vivida no período, antes de assumir sua cadeira no Conselho Superior da CIC.