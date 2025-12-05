Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Megafone
Gizi Fiuzza celebra seu Tagarelando Show com o Rock com Feijoada, neste sábado, dia 6, a partir das 11h, no Rocca, ao som da Jack Band.
Amor
Bruna Massochini da Rosa e Pedro Figueiró Rambor selam amor eterno, neste sábado, dia 6, no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. A mãe de Bruna, Carla Massochini e o padrasto José Eduardo Tcharduk, o pai, Rodrigo Balico da Rosa com a mulher, Cinara Stedile, e os pai e a mãe de Pedro, Paulo Rambor e Saionara Figueiró, abençoarão a união que ganhará sequência festiva na Casa Perlage Giardino.
Literária
Domingas Colombo Giacomin assumiu a presidência da Academia Caxiense de Letras, que empossou sua diretoria 2026/2027 em jantar festivo na Galeteria Alvorada, conduzido por Juliano de Ros. Ao lado do marido, Maximino Giacomin, ela foi prestigiada pelo filho, Vinícius Colombo Giacomin, e pela noiva dele, Larissa Lussani Rodrigues.
Sintonizada
A florense Tamara Sitta reservou a noite deste sábado, 6, para a realização do espetáculo de fim de ano com o elenco de seu estúdio de dança homônimo. A festividade será pautada em uma homenagem à TV brasileira e ocupará o Parque da Vindima.