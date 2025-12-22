Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Abre-alas

Bruno Morais adiantou para a coluna que o Bloquinho da Ovelha Negra vai comemorar uma década desde sua estreia em 2016 com animação extra para o Carnaval na terrinha. Nos dias 14 e 15 de fevereiro, Morais e seu time transformarão o Centro de Treinamento da Engenharia do Corpo, nos domínios da Rua Antônio Ribeiro Mendes, 3064, em passarela de samba e prometem engajar os foliões com a força sonora dos artistas confirmados MCs Livinho, Rodrigo do CN e Pocah, além dos grupos Presença e Pura Curtição. A função confete e serpentina será embalada, também, pelo contagiante ritmo da Bateria Ovelha Negra para aumentar sensivelmente os termômetros. A contagem regressiva para a data pode ser conferida no @bloquinhoovelhanegra.