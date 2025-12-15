Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Borbulhantes
A médica Gladis Helena Cercatto Gomes, presidente da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha, ao lado de sua vice, a advogada Fabiana Mendes Isolan, voltou a reunir o elegante grupo de confreiras. O encontro de Natal da entidade, realizado no último dia 10, ocupou a charmosa Casa Venturini, em Flores da Cunha. Em clima de celebração e sintonia, as anfitriãs brindaram ao encerramento de um ano positivo marcado por encontros, trocas e conquistas. A noite ganhou ainda mais tom de festa com a assinatura gastronômica da chef Andréia Silva Oliveira.
Panorâmica
Gizi Fiuzza comemorou mais uma temporada do Tagarelando Show com um encontro festivo no Rocca Garden. A ocasião também lançou luz ao Tagarelinhas, formado por Veronica Formolo, Matteo Rossi, Maya Carazzai e Ana Julia Mota, e foi embalada pelo rock da Jack Band.
Termômetro
Ainda enquanto reverbera o título de vencedora do 24º Concurso UCS/Cootegal, Vitória Gomes Mardero movimenta o perfil no Instagram da Aterriza, de Karine Lazarotto Gomes. Tudo por conta de uma receita de chocolate gelado com um toque de pimenta para aproveitar o verão. Confere lá no @aterrizaflatshoes.