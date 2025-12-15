Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Borbulhantes

A médica Gladis Helena Cercatto Gomes, presidente da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha, ao lado de sua vice, a advogada Fabiana Mendes Isolan, voltou a reunir o elegante grupo de confreiras. O encontro de Natal da entidade, realizado no último dia 10, ocupou a charmosa Casa Venturini, em Flores da Cunha. Em clima de celebração e sintonia, as anfitriãs brindaram ao encerramento de um ano positivo marcado por encontros, trocas e conquistas. A noite ganhou ainda mais tom de festa com a assinatura gastronômica da chef Andréia Silva Oliveira.