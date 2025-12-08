Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Modo Avião
A advogada radicada caxiense, Gabriela Ckless, embarcará no dia 20 rumo às águas cristalinas de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, para uma temporada de férias. Na companhia de sua obras literárias e audiovisuais favoritas, como a Trilogia de Copenhagen e Vientos de Agua, Gabriela encerrará o ano ao lado do marido João Francisco Ckless Filho e dos filhos João Gabriel e Martina.
Sagitarianas
Amanhã será dia de celebrar o aniversário das manas Marcele e Angélica Troian Pulita. Que o novo ciclo seja radiante. Felicidades!
Solidariedade
No domingo, dia 14, o Banco de Alimentos de Caxias do Sul celebrará os 20 anos de fundação com festival nos Pavilhões da Festa da Uva, a partir das 14h30min, sob o lema “Alimento é só o começo”. Com entrada de 1kg de alimento, o público poderá conferir shows de Duca Leindecker, Theoria do Kaos, Pura Curtição e Chiquinho Divilas. Entre as presenças, o secretário municipal Rudimar Menegotto.