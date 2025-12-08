Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Thais Cappelletti com a aniversariante Anthonela, ao lado de Rodrigo Cará, na comemoração dos dez anos da filha, realizada, dia 4, antecipando a data oficial, que será celebrada em 21 de dezembro Rafael Sartor / Divulgação

Modo Avião

A advogada radicada caxiense, Gabriela Ckless, embarcará no dia 20 rumo às águas cristalinas de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, para uma temporada de férias. Na companhia de sua obras literárias e audiovisuais favoritas, como a Trilogia de Copenhagen e Vientos de Agua, Gabriela encerrará o ano ao lado do marido João Francisco Ckless Filho e dos filhos João Gabriel e Martina.

A advogada Gabriela Ckless engata um hiato de sua concorrida agenda profissional para dar boas-vindas a 2026 com a família Leandro Araújo / Divulgação

Franco Carlin Martini, enquanto comanda a Fieri, sua marca de sucos e gelatos naturais, também marcou presença na balada do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Sagitarianas

Amanhã será dia de celebrar o aniversário das manas Marcele e Angélica Troian Pulita. Que o novo ciclo seja radiante. Felicidades!

Júlia Gabriela dos Santos, filha de Anderson José dos Santos e Jaminiani Grasiele Gomes, comemorou a chegada de seus 15 anos em festa Robson Ramos / Divulgação

Alex dos Reis com a pequena aniversariante Júlia Mello dos Reis, ao lado de Greice Mello e do irmão, Miguel Mello dos Reis, na celebração do primeiro aninho dela na Sky Kids Cassi Aguiar / Divulgação

Solidariedade

No domingo, dia 14, o Banco de Alimentos de Caxias do Sul celebrará os 20 anos de fundação com festival nos Pavilhões da Festa da Uva, a partir das 14h30min, sob o lema “Alimento é só o começo”. Com entrada de 1kg de alimento, o público poderá conferir shows de Duca Leindecker, Theoria do Kaos, Pura Curtição e Chiquinho Divilas. Entre as presenças, o secretário municipal Rudimar Menegotto.

Larissa Lussani Rodrigues e Vinícius Colombo Giacomin prestigiaram Domingas Colombo Giacomin, presidente da Academia Caxiense de Letras João Carlos Lazzarotto / Divulgação