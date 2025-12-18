Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Caroline Baccarin e Giovani Rigotto, em clima de reunião dançante, no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Pódio

David Hunner, superintendente do Shopping Villagio Caxias, dourou o currículo de sua atuação ao receber o Troféu Mérito Esportivo 2025, na categoria Gestão Esportiva, durante Sessão Solene na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. O reconhecimento chegou um dia após o sucesso da Experience Running, uma corrida promovida em parceria com a Track&Field, que movimentou o entorno do Villagio e reforçou o propósito de saúde e bem-estar.

Jéssica Cogo investiu no circuito festivo da terrinha e dançou os sucessos que marcaram a geração na balada Café 2000 Cristiano de Oliveira / Divulgação

Fábio Rigotti mapeou a pista e o camarote do point de entretenimento comandado por Saulo Zanotto Cristiano de Oliveira / Divulgação

Letícia De Bona Candiago brilhou na cena clubber, agora, faz contagem regressiva para as festividades de Natal e Ano-Novo Cristiano de Oliveira / Divulgação

Órbita

O filósofo e escritor Gilmar Marcílio, colunista do Pioneiro, encerra o ano em destaque como palestrante. Em 2025, atuou em empresas, instituições e escolas, abordando temas como saúde mental, felicidade e gentileza. Para o início do próximo ano, Marcílio engata novas imersões na Florense, Clínica Domelle e Safe Investimentos, além de seguir com projetos na Universidade de Caxias do Sul, Hospital Virvi Ramos, Visate e Hospital Geral.

Luciana Alberti agitou o Quinta São Luiz com o Le Marché Chic de Natal e já dá mostras de arte e criatividade produzida na Serra no verão do litoral Rafael Sartor / Divulgação

Vinícius Tonet ao lado da mulher Pamella Tonet, na confraternização de fim de ano do Sindivinhos, na Casa Perini Arquivo Pessoal

Benfeitores

Sob a presidência de Euclides Sirena, a Fundação Caxias celebra este mês 56 anos de atuação dedicada ao compromisso social, ao acolhimento e à promoção da cidadania. Criada em 22 de dezembro de 1969, a entidade consolidou-se como referência no apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade, com ações voltadas à dignidade, inclusão e autonomia. Entre as iniciativas que mobilizam a comunidade estão a tradicional Campanha do Agasalho e a recente Campanha do Material Escolar, reforçando o papel da Fundação na construção de uma cidade mais solidária e humana.

Romeu Antônio Silva dos Santos e Silvana Lúcia Corso dos Santos ratificaram os votos durante a celebração das Bodas de Ouro, em São Romédio Leandro Araújo / Divulgação