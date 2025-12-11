Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Vitrine
Michelle Wodarski Ghisleni e Izabel Peteffi Basso movimentam a cena fashion ao unirem talentos para uma collab de estilo. Juntas, elas apresentaram, terça-feira, a coleção Celebrare, resultado das criações autorais de Michelle à frente da marca AWG, somada à execução impecável de Izabel.
Horizontes
A exposição Nonni do Brasil, criada pelo jornalista genovês Oliviero Pluviano, chega a Caxias do Sul, dia 13, para as comemorações dos 150 anos da imigração italiana. A mostra seguirá em exibição até 1º de fevereiro, no Pátio da Estação.
Compasso
A Endança Jazz & Cia integra a programação oficial dos 150 anos da Imigração Italiana com o espetáculo Um Mar de Saudades, Una Terra di Speranza, que ocupará o palco do UCS Teatro nos dias 16 e 17, às 20h. Sob a direção de Cris Dall’Ago e Kati Demori, bailarinos, músicos, cantoras e atores se unem em uma montagem que revisita a travessia dos imigrantes e celebra o legado cultural deixado às novas gerações. Com coreografias e narrativa que conecta passado e presente, a apresentação promete uma experiência marcada por memória. Os ingressos estão disponíveis pelo site da plataforma Ticket Ideal.
Conexão
A dermatologista Grasiela Monteiro, com as atenções do marido, o cardiologista Márcio Salbego, recepcionaram familiares e amigos para celebrar, sábado, os 12 anos do filho João Pedro, em clima de festa ao lado do caçula Henrique. Depois das comemorações, o clã embarca para férias entre o litoral gaúcho e um charmoso roteiro pelo Uruguai.
Giro
Bartira Merlin cumpre agenda em São Paulo. Após integrar o seleto Christmas Lunch do JK Iguatemi, a advogada e empresária segue em reuniões estratégicas com o IBDFAM e na busca de novas marcas para a curadoria 2026 da Theatro da Moda.