Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Cris Carvalho, Izabel Peteffi Basso e Michelle Wodarski Ghisleni, em tarde que mixou moda e personalidade para o lançamento da nova coleção da grife AWG em parceria com Izabel Leandro Araújo / Divulgação

Vitrine

Michelle Wodarski Ghisleni e Izabel Peteffi Basso movimentam a cena fashion ao unirem talentos para uma collab de estilo. Juntas, elas apresentaram, terça-feira, a coleção Celebrare, resultado das criações autorais de Michelle à frente da marca AWG, somada à execução impecável de Izabel.

Horizontes

A exposição Nonni do Brasil, criada pelo jornalista genovês Oliviero Pluviano, chega a Caxias do Sul, dia 13, para as comemorações dos 150 anos da imigração italiana. A mostra seguirá em exibição até 1º de fevereiro, no Pátio da Estação.

Lúcio Falavigna e Maitê Pedrotti trocaram alianças e juras de amor, sábado, em emocionante cerimônia seguida de festividade para familiares e amigos na Vinícola Luiz Argenta, em Flores da Cunha Fernando Dai Prá / Divulgação

Compasso

A Endança Jazz & Cia integra a programação oficial dos 150 anos da Imigração Italiana com o espetáculo Um Mar de Saudades, Una Terra di Speranza, que ocupará o palco do UCS Teatro nos dias 16 e 17, às 20h. Sob a direção de Cris Dall’Ago e Kati Demori, bailarinos, músicos, cantoras e atores se unem em uma montagem que revisita a travessia dos imigrantes e celebra o legado cultural deixado às novas gerações. Com coreografias e narrativa que conecta passado e presente, a apresentação promete uma experiência marcada por memória. Os ingressos estão disponíveis pelo site da plataforma Ticket Ideal.

Paulo Bof, Carlos Roberto Maitelli e Marcelo Nesello, sábado, dia 6, durante a Summer 48k, em Capão da Canoa Arquivo Pessoal

Conexão

A dermatologista Grasiela Monteiro, com as atenções do marido, o cardiologista Márcio Salbego, recepcionaram familiares e amigos para celebrar, sábado, os 12 anos do filho João Pedro, em clima de festa ao lado do caçula Henrique. Depois das comemorações, o clã embarca para férias entre o litoral gaúcho e um charmoso roteiro pelo Uruguai.

Os médicos Márcio Salbego e Grasiela Monteiro com os filhos, João Pedro e Henrique Monteiro Salbego, sábado, quando comemoravam o aniversário de João Pedro antes de engatarem temporada de férias Rafael Sartor / Divulgação

Giro

Bartira Merlin cumpre agenda em São Paulo. Após integrar o seleto Christmas Lunch do JK Iguatemi, a advogada e empresária segue em reuniões estratégicas com o IBDFAM e na busca de novas marcas para a curadoria 2026 da Theatro da Moda.

William Picolli e Carolina Rodrigues Lira, em um rápido hiato de suas agendas, mapearam o circuito festivo da terrinha com escala no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação