Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Vozes
A sede social do Recreio da Juventude servirá de palco, dia 9, para a centésima edição do projeto Terça Cult. Com produção de Dan Ferretti, as performances da noite ficarão por conta de Fran Duarte, Rafa Gubert, Tita Sachet, Beto Viana e Carol Gobbato.
Estampa
O estilista Teodoro Salazar promove um outlet sazonal com uma seleção de peças autorais de sua reconhecida grife homônima. Até o fim de dezembro, de segunda a sábado, das 9h às 19h, ele aumenta o trânsito de fashionistas nos domínios da Rua Guerino Sanvitto, 704. Vale conferir!
Revelação
A Amendoeira Chocolaterie, chocolateria boutique que encanta a região, tem ganhado ainda mais destaque com a presença de Arthur Aguiar, ator e ex-BBB, que se uniu à marca como sócio e participa de campanhas publicitárias, uma parceria que promete ampliar sua visibilidade nacional.