Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Luana, Sandra e Bruna Valduga Dutra aplaudiram o médico Clandio de Freitas Dutra, dia 22, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, onde ele foi empossado presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular - RS para o biênio 2026/2027 Arquivo Pessoal

Vozes

A sede social do Recreio da Juventude servirá de palco, dia 9, para a centésima edição do projeto Terça Cult. Com produção de Dan Ferretti, as performances da noite ficarão por conta de Fran Duarte, Rafa Gubert, Tita Sachet, Beto Viana e Carol Gobbato.

Roseana Rossi Pettinelli e Mery Brazeiro de Lima assumiram a presidência-executiva da Liga Feminina de Combate ao Câncer e a coordenação da Liga Jovem, respectivamente, em solenidade, dia 2 Leandro Araújo / Divulgação

Marilete Deitos Alquati e Giulia Soares Prataviera Calcagnotto, parabenizadas pela excelente atuação à frente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, terça-feira, no Palacete Eberle Leandro Araújo / Divulgação

A Glamour Friend Gabriela Tonella Danelus e a Glamour Girl 2025 Victória Rech Postali colaboraram na festividade de fim de ano da Liga Leandro Araújo / Divulgação

Estampa

O estilista Teodoro Salazar promove um outlet sazonal com uma seleção de peças autorais de sua reconhecida grife homônima. Até o fim de dezembro, de segunda a sábado, das 9h às 19h, ele aumenta o trânsito de fashionistas nos domínios da Rua Guerino Sanvitto, 704. Vale conferir!

Mateus Menegatt encheu de afagos sua mulher, a biomédica Kamila Martins, quando apresentavam o novo endereço da clínica estética que ela comanda no W Tower Otávio Rodrigues / Divulgação

Júlia Debastiani mapeou a pista de danças e o camarote do Café de La Musique ao som dos DJs Kampff, Pablito, Roza e Nidão Cristiano de Oliveira / Divulgação

Revelação

A Amendoeira Chocolaterie, chocolateria boutique que encanta a região, tem ganhado ainda mais destaque com a presença de Arthur Aguiar, ator e ex-BBB, que se uniu à marca como sócio e participa de campanhas publicitárias, uma parceria que promete ampliar sua visibilidade nacional.

Arthur Aguiar na Amendoeira Chocolaterie João Pulita

Márcio Manzzato, Fernando Dallarosa, Jorge Marchett, Ramon scariot, Cristiano Escola, Sandro Camargo, Giovane Bulla, Fabio Lima, Frederico Lamachia, Thomas Veleda Pinto, Samuel de Oliveira e Oscar Panozzo, sábado, para comemorar os 18 anos do PK5 Léia Maisner / Divulgação