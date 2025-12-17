Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Isabela, Leo e Gelson Luiz Marchesini, em família, para aplaudir a data querida de Leo, sexta-feira, no Largo Estação Férrea Cristiano de Oliveira / Divulgação

Ingredientes

Pedro Horn Sehbe recepciona nesta quarta-feira a escritora Mariana Weckerle e o fã-clube dela, além de todos os interessados no conteúdo da obra que ela assina. Entre 11h e 12h, Mariana apresentará no terceiro andar da Casa Magnabosco, o livro “S.O.S. Guria Natureba”, pensado para quem cozinha com amor.

A soberana juvenilista Maria Carolina Pezzi Zambiazi brilhou e ganhou os holofotes do fotógrafo Cristiano de Oliveira, sexta-feira, no circuito do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Toda linda, Gabriela Bortoluz levou graça na cena clubber da balada Café 2000 Cristiano de Oliveira / Divulgação

Destaque

A designer de moda caxiense Luiza Censi Casa, pós-graduanda em Fashion Business pela FAAP e estilista assistente de Carla Carlin, eleita umas das criativas pela Casa de Criadores, em São Paulo, apresentou, dia 4, a coleção “Habitantes do Não Lugar”, inspirada nos estudos de Marc Augé sobre os espaços de invisibilidade. O look, desenvolvido para cadeirantes com bolsa de colostomia, une autonomia e estilo por meio de uma jaqueta e calças ergonômicas.

Dono de um espírito fitness, Lucas Fernando Palavro mapeou o roteiro caxiense com fôlego extra na batida temática da festa Café 2000 com discotecagem dos DJs Gabriel V, Kollet, Nidão e Roza Cristiano de Oliveira / Divulgação

Telúricos

Articulado, Gregório Lavandoski arma um presentão para a turma dos bons de fôlego, durante o verão na Serra gaúcha. No dia 7 de fevereiro, realizará a Maratona do Vinho em meio aquele cenário lindo do Vale dos Vinhedos até Monte Belo do Sul. Com direito a presença do genial cartunista Iotti, como porta-voz do projeto (que fará o trajeto de 21km), Lavandoski inova a edição de 2026 com uma arena na festiva linha de chegada: uma função regada a iguarias e bebidas típicas da região e até shows musicais.

Lucrécia Andreazza esteve ao lado do marido, Mauro Andreazza, presidente da CDL Caxias, nos festejos ao redor dos 60 anos da entidade, sábado, na Villa Dei Troni Fabio Grison / Divulgação