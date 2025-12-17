Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Ingredientes
Pedro Horn Sehbe recepciona nesta quarta-feira a escritora Mariana Weckerle e o fã-clube dela, além de todos os interessados no conteúdo da obra que ela assina. Entre 11h e 12h, Mariana apresentará no terceiro andar da Casa Magnabosco, o livro “S.O.S. Guria Natureba”, pensado para quem cozinha com amor.
Destaque
A designer de moda caxiense Luiza Censi Casa, pós-graduanda em Fashion Business pela FAAP e estilista assistente de Carla Carlin, eleita umas das criativas pela Casa de Criadores, em São Paulo, apresentou, dia 4, a coleção “Habitantes do Não Lugar”, inspirada nos estudos de Marc Augé sobre os espaços de invisibilidade. O look, desenvolvido para cadeirantes com bolsa de colostomia, une autonomia e estilo por meio de uma jaqueta e calças ergonômicas.
Telúricos
Articulado, Gregório Lavandoski arma um presentão para a turma dos bons de fôlego, durante o verão na Serra gaúcha. No dia 7 de fevereiro, realizará a Maratona do Vinho em meio aquele cenário lindo do Vale dos Vinhedos até Monte Belo do Sul. Com direito a presença do genial cartunista Iotti, como porta-voz do projeto (que fará o trajeto de 21km), Lavandoski inova a edição de 2026 com uma arena na festiva linha de chegada: uma função regada a iguarias e bebidas típicas da região e até shows musicais.