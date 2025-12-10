Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Potências
A Associação Sala de Arquitetos encerrou 2025 com celebração no Tannat, onde foi apresentada a nova diretoria que assume em 2026. A presidência ficará a cargo de Gabriela Esteves Lampert, com Clarissa Zanatta na vice. Já a secretaria será conduzida por Flávia Mattana e Larissa Kanopp, enquanto a tesouraria ficará com Simone Martini e Deise de Conto. Na comunicação e marketing, assumem William Tsuhako e Camila Sirtori. A noite ainda marcou o lançamento da 54ª edição da Magazine, entre os destaques figura o projeto de área social da arquiteta Flávia Junges, eleito para ilustrar a capa. O encontro reuniu profissionais da arquitetura em clima de confraternização, embalados pela banda Santo Pagode e pelo DJ Andrei Matté.
Cegonha
Os médicos Henrique Bosi e Fernanda Castilhos Bosi celebram a chegada da primeira filha, Maitê, nascida no sábado, dia 6. A bebê, sagitariana, é a primeira neta de Arnaldo Ivan Velho Castilhos e Marialma Castilhos, e a segunda neta de Dorval Bosi e Denise Rasia Bosi. Alegrias para a família!
Emoldurada
Bruna Mello vai transformar sua charmosa Sempre Leve Clinic em rápida galeria de arte. Entre os dias 11 e 19 deste mês, a renomada biomédica apresenta a mostra Vê Nus, da artista caxiense radicada no centro do País, Patrícia Di Basso, filha de Roberto e Dora Basso. O vernissage com a presença de Patrícia será no dia 11. A Sempre Leve está localizada no Quinta São Luiz.