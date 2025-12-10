Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

As arquitetas Clarissa Zanatta e Gabriela Esteves Lampert recepcionaram os associados do Sala de Arquitetos, sexta-feira, no Tannat Wine Bar Fábio Grison / Divulgação

Potências

A Associação Sala de Arquitetos encerrou 2025 com celebração no Tannat, onde foi apresentada a nova diretoria que assume em 2026. A presidência ficará a cargo de Gabriela Esteves Lampert, com Clarissa Zanatta na vice. Já a secretaria será conduzida por Flávia Mattana e Larissa Kanopp, enquanto a tesouraria ficará com Simone Martini e Deise de Conto. Na comunicação e marketing, assumem William Tsuhako e Camila Sirtori. A noite ainda marcou o lançamento da 54ª edição da Magazine, entre os destaques figura o projeto de área social da arquiteta Flávia Junges, eleito para ilustrar a capa. O encontro reuniu profissionais da arquitetura em clima de confraternização, embalados pela banda Santo Pagode e pelo DJ Andrei Matté.

Flávia Junges, que assina o projeto que ilustra a capa e o conteúdo do 54º Magazine Sala de Arquitetos, ganhou o afago do marido, Uiliam Kliper Rossetti, dia 5, no Tannat Wine Bar Fábio Grison / Divulgação

Flávia Mattana, Camila Sirtori e Simone Martini, secretárias e tesoureira da Associação Sala de Arquitetos, no encontro que movimentou a classe na última sexta-feira Fábio Grison / Divulgação

Cegonha

Os médicos Henrique Bosi e Fernanda Castilhos Bosi celebram a chegada da primeira filha, Maitê, nascida no sábado, dia 6. A bebê, sagitariana, é a primeira neta de Arnaldo Ivan Velho Castilhos e Marialma Castilhos, e a segunda neta de Dorval Bosi e Denise Rasia Bosi. Alegrias para a família!

William Tsuhako e Larissa Kanopp, do time que trabalhou para o sucesso do lançamento da 54ª edição do Magazine Sala de Arquitetos, sexta-feira, no Tannat Wine Bar Fábio Grison / Divulgação

Emoldurada

Bruna Mello vai transformar sua charmosa Sempre Leve Clinic em rápida galeria de arte. Entre os dias 11 e 19 deste mês, a renomada biomédica apresenta a mostra Vê Nus, da artista caxiense radicada no centro do País, Patrícia Di Basso, filha de Roberto e Dora Basso. O vernissage com a presença de Patrícia será no dia 11. A Sempre Leve está localizada no Quinta São Luiz.

As arquitetas Simone Fraga e Elisângela Selau na recepção ao redor da classe que evidenciou a troca da diretoria do Sala de Arquitetos e a apresentação do magazine da entidade Fábio Grison / Divulgação