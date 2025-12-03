Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Fantástico
O caxiense Frederic Cesa Dias, atual campeão brasileiro pela Sul Jiu-Jítsu, acaba de conquistar o título de campeão mundial na faixa roxa peso médio no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, durante competição da CBJJE. Em plena ascensão, o atleta, também conhecido como Wolverine, já mira novos desafios de fôlego: os mundiais da AJP, em Abu Dhabi, e da IBJJF, em Las Vegas. Sucesso!
Conexão
Sandra Helena Mazzocchi, curadora de moda e anfitriã do second hand homônimo, arma um encontro fashion, dia 10, das 16h às 19h. A ocasião evidenciará a parceria com a influenciadora e stylist Bia Verdi, que assina peças desejo em uma collab exclusiva. A tarde ocupará o endereço nos domínios da Rua Alfredo Chaves, 1274, e brindará a sintonia entre moda, estilo e circularidade.