Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

A rainha do Recreio da Juventude, Maria Eduarda Burtet Degrazia, com os pais, Ramiro Caldas Degrazia, e Sabrina Alves Burtet, na festividade ao redor dos 113 anos de fundação da agremiação e dos 70 anos da edificação da sede social

Fantástico

O caxiense Frederic Cesa Dias, atual campeão brasileiro pela Sul Jiu-Jítsu, acaba de conquistar o título de campeão mundial na faixa roxa peso médio no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, durante competição da CBJJE. Em plena ascensão, o atleta, também conhecido como Wolverine, já mira novos desafios de fôlego: os mundiais da AJP, em Abu Dhabi, e da IBJJF, em Las Vegas. Sucesso!