Papai Noel existe!

Há Papais Noéis que aparecem apenas em dezembro e há aqueles que carregam o Natal no coração o ano inteiro. Edson Lazzaretti, um caxiense de alma generosa, é uma dessas descobertas. Filho de Darcilio Lazzaretti (in memoriam) e Veroni Teresa Lazzaretti, é marido de Gina Fernanda Tessari, com quem compartilha os dias há 24 anos. O pai orgulhoso de Anderson, Andressa, Luiza Tuani e Camillo, encontrou na barba branca e no olhar um chamado mágico. Ele é forte presença em ações solidárias e participações especiais como a que realizou no Grande Espetáculo de Natal da Casa Magnabosco. Nesta temporada, Edson veste o personagem para lembrar que o verdadeiro presente é a fraternidade. Aqui, ele nos lembra o que faz do Natal um estado de espírito.
Qual é a magia do Natal para o Papai Noel? Amor, fraternidade e união, pois estes valores não se compram.
O espírito natalino definido em uma palavra? Esperança.
Qual a lembrança de Natal mais remota que guarda no coração? Quando aos sete anos de idade, servi de auxiliar do Papai Noel.
Um presente que marcou sua infância? Um cachorro de pelúcia, que o Papai Noel entregou pela janela.
Qual foi o pedido que mais te emocionou neste Natal? Um menino que pediu um panetone.
O que é ser Papai Noel? Não deixar que desapareça a infância e a criança que está dentro de cada um de nós.
O que tem aroma de Natal? De café e bolo feitos na hora.
Com que mensagem encara o mundo? Façamos a diferença, sejamos fraternos.
Qual a sua definição de felicidade? Me sentir em paz e poder transmiti-la às pessoas que me cercam.
Gostaria de ter sabido antes que… ser Papai Noel é muito gratificante para o espírito.
Um ditado popular que leva consigo? Ajudar alguém, sem saber a quem.
O melhor conselho que já recebeu? Seja você mesmo.
Qual foi a decisão mais corajosa que já tomou? Ter mudado de cidade para conquistar meus objetivos e, por isso, sentir saudades de casa.
O lugar mais longe que o destino te levou? Ao imaginário polo norte. Na vida real a Machu Picchu.
Prazer sem peso na consciência: boas risadas, descontraídas e espontâneas.
Uma música: Bate o sino pequenino, sino de Belém…
Um lugar que te faz acreditar: minha casa, é nela que encontro a força para continuar.
Uma palavra para definir dezembro: celebração.
Um desejo para este Natal? Que os encontros familiares sejam verdadeiros e repletos de amor.
O que é o bom da vida? Viver com saúde, errando, aprendendo e corrigindo.
O que pediria de presente para seu Papai Noel particular? Continuar acreditando na magia do Natal e também saúde para mantê-la viva.