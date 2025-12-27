Eles brilharam em 2025

No ensejo das retrospectivas do ano, a coluna elencou cinco personalidades que fizeram a diferença.

O Trovão

Edson Tomiello, conhecido pela alcunha afetiva de “Trovão”, é um desses seres fenomenais que sabe abrir sorrisos e braços com a mesma empatia do guri que foi na infância Neimar De Cesero

Homem de raízes profundas em seu vínculo com a terra de origem, semeada pelos antepassados de sua família, Edson Tomiello, conhecido pela alcunha afetiva de “Trovão”, é um desses seres fenomenais que sabe abrir sorrisos e braços com a mesma empatia do guri que foi na infância. O marido da psiquiatra Tânia Bazo Costamilan iniciou sua jornada profissional trabalhando como servente, depois foi para o almoxarifado da Marcopolo e atualmente é um dos acionistas da empresa. Este ano, promoveu mais um marco inspirador: criou a Villa Dei Troni, um território de memórias, localizado em Ana Rech, onde ele projetou um parque temático demarcado pelo período da imigração italiana em Caxias do Sul e ludicamente denominado “Disney da Colônia”.

Abre-alas

A arquiteta Jessica De Carli desbravou fronteiras com a construção de projetos estruturais e culturais em áreas periféricas de Caxias do Sul Leandro Araújo / Divulgação

A arquiteta Jessica De Carli desbravou fronteiras com a construção de projetos estruturais e culturais em áreas periféricas de Caxias do Sul. Ao descortinar uma nova fisionomia, em particular, ao bairro Euzébio Beltrão de Queiroz com o Muros da Quebrada, a mentora do Instituto SAMbA, revisitou recantos estagnados e enalteceu sua criativa assinatura conceitualizando nomes das artes, da literatura, da música e da dança. Jessica assumiu posição de destaque na diretoria da Fundação Bienal do Mercosul para o triênio 2026–2028. No mês de novembro, ela em parceria com Volnei Canônica, pavimentou um “upgrade” no Carnaval de Rua da comunidade caxiense realizando o concurso que elegeu a atual corte carnavalesca.

Sororidade

Marilete Deitos Alquati é dona de uma trajetória voltada à elegância característica que a identifica por inteira. Seu ofício ligado à moda foi alinhavado com minúcia em atitudes de alta relevância Leandro Araújo / Divulgação

Marilete Deitos Alquati é dona de uma trajetória voltada à elegância característica que a identifica por inteira. Seu ofício ligado à moda foi alinhavado com minúcia em atitudes de alta relevância. De voluntária da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul ao título de presidente da entidade, imprimiu contornos de sabedoria e receptividade às necessidades das mais de três centenas de pacientes atendidos, fez bonito nos quatro anos de gestão, renovando as pautas da instituição e revelando-se ainda mais acolhedora e determinada no trabalho em promover a saúde daqueles que muito necessitam. Por conta deste espírito intrinsecamente altruísta, a coluna destaca Leti como uma das mulheres do ano.

O estilista da rainha

O aplaudido estilista Fabrício Gelain de Prá, o Rico Bracco, encerrou 2025 com glamour extra em seu festejado currículo Jeferson Deboni / Divulgação

O aplaudido estilista Fabrício Gelain de Prá, o Rico Bracco, encerrou 2025 com glamour extra em seu festejado currículo. É dele a assinatura autoral que alinhava os trajes versáteis que vestem as soberanas da 35ª edição da Festa Nacional da Uva. Rico, com este feito, retoma a presença de um designer na criação e confecção dos modelos, depois de um jejum de uma década, com a participação masculina no feito que enaltece ainda mais as belezas femininas que representam a comunidade caxiense como rainha e princesas da Festuva.

O diplomata

O italiano Valerio Caruso, 36 anos, nascido sob a égide do signo de Câncer, trouxe da Europa a paixão de quem compreende o valor de aproximar gentes, culturas e expandir fronteiras Lenara Petenuzzo / Divulgação