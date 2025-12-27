Eles brilharam em 2025

No ensejo das retrospectivas do ano, a coluna elencou cinco personalidades que fizeram a diferença.
O Trovão
Homem de raízes profundas em seu vínculo com a terra de origem, semeada pelos antepassados de sua família, Edson Tomiello, conhecido pela alcunha afetiva de “Trovão”, é um desses seres fenomenais que sabe abrir sorrisos e braços com a mesma empatia do guri que foi na infância. O marido da psiquiatra Tânia Bazo Costamilan iniciou sua jornada profissional trabalhando como servente, depois foi para o almoxarifado da Marcopolo e atualmente é um dos acionistas da empresa. Este ano, promoveu mais um marco inspirador: criou a Villa Dei Troni, um território de memórias, localizado em Ana Rech, onde ele projetou um parque temático demarcado pelo período da imigração italiana em Caxias do Sul e ludicamente denominado “Disney da Colônia”.
Abre-alas
A arquiteta Jessica De Carli desbravou fronteiras com a construção de projetos estruturais e culturais em áreas periféricas de Caxias do Sul. Ao descortinar uma nova fisionomia, em particular, ao bairro Euzébio Beltrão de Queiroz com o Muros da Quebrada, a mentora do Instituto SAMbA, revisitou recantos estagnados e enalteceu sua criativa assinatura conceitualizando nomes das artes, da literatura, da música e da dança. Jessica assumiu posição de destaque na diretoria da Fundação Bienal do Mercosul para o triênio 2026–2028. No mês de novembro, ela em parceria com Volnei Canônica, pavimentou um “upgrade” no Carnaval de Rua da comunidade caxiense realizando o concurso que elegeu a atual corte carnavalesca.
Sororidade
Marilete Deitos Alquati é dona de uma trajetória voltada à elegância característica que a identifica por inteira. Seu ofício ligado à moda foi alinhavado com minúcia em atitudes de alta relevância. De voluntária da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul ao título de presidente da entidade, imprimiu contornos de sabedoria e receptividade às necessidades das mais de três centenas de pacientes atendidos, fez bonito nos quatro anos de gestão, renovando as pautas da instituição e revelando-se ainda mais acolhedora e determinada no trabalho em promover a saúde daqueles que muito necessitam. Por conta deste espírito intrinsecamente altruísta, a coluna destaca Leti como uma das mulheres do ano.
O estilista da rainha
O aplaudido estilista Fabrício Gelain de Prá, o Rico Bracco, encerrou 2025 com glamour extra em seu festejado currículo. É dele a assinatura autoral que alinhava os trajes versáteis que vestem as soberanas da 35ª edição da Festa Nacional da Uva. Rico, com este feito, retoma a presença de um designer na criação e confecção dos modelos, depois de um jejum de uma década, com a participação masculina no feito que enaltece ainda mais as belezas femininas que representam a comunidade caxiense como rainha e princesas da Festuva.
O diplomata
O italiano Valerio Caruso, 36 anos, nascido sob a égide do signo de Câncer, trouxe da Europa a paixão de quem compreende o valor de aproximar gentes, culturas e expandir fronteiras. Em suas peregrinações pelo Estado, sempre preferiu ser reconhecido como Cônsul-Geral da Itália no Rio Grande do Sul, não restringindo-se apenas a Porto Alegre. O filho da napolitana Ornella D'Orazi e do siciliano Francesco Caruso, foi outorgado cidadão em algumas das principais cidades da Serra gaúcha, e no último dia 26 de novembro, foi reverenciado pela comunidade ao receber o Título de Cidadão Caxiense, com direito a solenidade que lotou a Câmara Municipal de Vereadores.