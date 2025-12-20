Com quatro décadas de alta performance na área da saúde, Cleciane Doncatto Simsen se revela uma líder nata

À serviço da saúde, Cleciane acredita na qualificação contínua, na empatia e na escuta como pilares de uma liderança capaz de cuidar de pessoas, de equipes e de futuros Leandro Araújo / Divulgação

Dona de uma trajetória profundamente ligada à saúde e à educação, Cleciane Doncatto Simsen, sagitariana e entusiasta do otimismo, construiu sua carreira a partir da enfermagem e chegou à Direção-Executiva de Saúde e Educação da Associação Cultural e Científica Virvi Ramos. Caxiense pós-graduada em Saúde Pública pela Universidade de Ribeirão Preto, entre tantos feitos. Casada com o analista de sistemas Márcio de Avila Ferreira, com quem tem uma filha, Vitória Doncatto Ferreira, estudante de psicologia, Cleciane soma quatro décadas de dedicação na instituição que foi seu primeiro emprego. Em 2012, recebeu o Troféu Empreendedorismo Feminino da Microempa, na categoria Associações, reconhecimento que reforça seu pensamento estratégico e comprometido com o desenvolvimento institucional. É presidente do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde da Região Nordeste e membro do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde. À serviço do cuidado com o outro, acredita na qualificação contínua, na empatia e na escuta como pilares de uma liderança capaz de atender pessoas, promover equipes e olhar para o futuro.

O que é o bom da vida? É viver com propósito. Cuidar e servir, ter saúde, trabalho, conexões saudáveis e espiritualidade. É viver bem, estar bem e querer bem.

Qual foi o momento mais transformador da sua carreira? Aos 23 anos, quando fui idealizadora e sócia de um ambulatório de enfermagem e imunizações. Ali descobri meu talento para a gestão. Depois vieram os convites para administrar hospital e, mais tarde, assumir a Direção Executiva de Saúde e Educação, unindo duas áreas que sempre fizeram parte da minha história.

O que considera sua maior força como profissional? Determinação e comprometimento diário com meus propósitos.

Como lida com pressão e decisões difíceis? Respiro, analiso cenários e evito agir por impulso. Compartilho decisões com pessoas estratégicas da equipe, pois acredito que o diálogo é o caminho para a assertividade. Não desacelerar faz parte do meu processo.

Qual foi a escolha mais corajosa que já fez? Ser mãe e conciliar a maternidade com a carreira executiva, amamentando minha filha Vitória até os 15 meses.

O que aprendeu sobre pessoas ao longo da liderança? Que as pessoas precisam de oportunidades para se desenvolver. Muitas vezes não performam porque estão na função errada. Cabe ao líder identificar potencialidades e fragilidades e alocar corretamente.

Existe alguma mulher que te inspira como líder? Minha mãe, Iracema Doncatto Simsen (in memoriam), simples e guerreira, criou três filhos praticamente sozinha e ensinou valores de caráter, respeito e honestidade.

Quais são os grandes desafios da liderança na saúde? Manter a cultura organizacional, liderar equipes intergeracionais e acompanhar os avanços tecnológicos, sempre colocando o paciente no centro do cuidado, com comunicação clara e humanizada.

O que lhe motiva diariamente? Servir a uma instituição filantrópica que atende majoritariamente pelo SUS e reverte seus resultados em projetos que impactam vidas. E, acima de tudo, manter vivo o princípio do nosso fundador Dr. Virvi Ramos: Fazer o Bem.

