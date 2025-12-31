João Pulita

Feliz Ano-Novo
Notícia

A taróloga caxiense Claudine Viezzer conecta história, herança italiana e leitura do presente para abrir o ano

A jornalista e taróloga caxiense  compartilha sua trajetória e uma leitura de ciclo, cidade e destino coletivo

Felipe Soares

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS