Veja quem testemunhou o casamento de Alexandra Rech e Rodrigo Longaray Nothen 

A dermatologista Alexandra Rech e o ortopedista Rodrigo Longaray Nothen trocaram juras de amor eterno, sábado, em meio aos cenários da Vinícola Luiz Argenta, em Flores da Cunha

Amor, primavera e alianças

Os médicos Alexandra Rech e Rodrigo Longaray Nothen celebraram o amor ao vespertino de sábado nos jardins da Vinícola Luiz Argenta, em Flores da Cunha. Ao fim da emocionante cerimônia, os noivos, familiares e padrinhos homenagearam a mãe de Alexandra, Roselene Rech (in memoriam), lançando balões brancos aos céus. Com décor em tons primaveris da estação e profusão de flores, os salões ganharam festividade seguida de lauto jantar e danças com o repertório do DJ Danna e show da banda Mr Joy.