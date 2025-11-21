Veja quem brilhou na Noite Feliz em prol da Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora

Felizes e solidários

A Noite Feliz, promovida pelo Pioneiro e Di Paolo Lourdes em prol da Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora, foi um sucesso absoluto com solidariedade e generosidade, dia 18, no Di Paolo Lourdes. Com a coordenação de Maria de Lourdes Grison, uma das fundadoras da instituição, os voluntários se mobilizaram para mais uma edição do tradicional jantar beneficente. O ator Davi Souza empresta, anualmente, sua verve e talento para encantar o encontro. Também colaboraram Ave Serra, Boscato Vinhos Finos, Lorigraf, Quanta Ideias e Fruki.