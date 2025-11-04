Veja quem brilhou na festividade do Núcleo de Decoração da Serra Gaúcha 

Holofotes

A festa protagonizada pela direção do Núcleo de Decoração da Serra Gaúcha foi um charme e repleta de belezas: no décor, na música, na gastronomia e nas presenças dos profissionais da arquitetura e do design da região. O presidente da entidade, Bruno Bueri, fez as honras da concorrida reunião social que serviu, também, para reverenciar os escritórios e profissionais mais atuantes do programa 2025/2026. Com 13 anos de trajetória celebrados em 2025, o Núcleo fomenta os parceiros com um ecossistema de constante troca criativa, acesso a produtos exclusivos e a assistência qualificada, diferenciais que fortalecem o segmento. Os quase 40 homenageados foram anunciados pelas mestres de cerimônias da ocasião, Priscila Cappelletti e Juliana Troian Pulita.