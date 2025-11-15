Veja quem brilha na cena social da coluna deste fim de semana

Da sustentabilidade à vida em movimento

Dono de um estilo low profile, o caxiense Maurício Barcellos Castilhos, gerente executivo de governança, riscos e compliance na Marcopolo, viveu um momento estrelado na COP30, em Belém, ao encontrar o menestrel Gilberto Gil, ícone da música que participou como painelista do espaço C.A.S.E., que destacou iniciativas alinhadas à agenda climática global. Entre debates sobre sustentabilidade, educação e futuro das cidades, o registro celebrou o encontro que trouxe para Caxias o beijo dedicado também a namorada de Maurício, Tríssia Ordovás Sartori, fã e tiete de longa data de Gil.

Espírito visionário

O chairman da Casa Magnabosco, Pedro Horn Sehbe, mais uma vez confirma seu talento como articulador e arregimentador do espírito comunitário. Enquanto movimenta o centenário endereço e faz vitrine para a moda produzida por aqui e no exterior, Pedro já volta suas atenções para o calendário natalino, abrindo oficialmente as celebrações de fim de ano, que promete atmosfera inspiradora na icônica esquina do centro da cidade. Sehbe orquestra os preparativos para O Grande Espetáculo de Natal, que chega ainda mais lúdico à sua 9ª edição nos dias 29 e 30 de novembro, festividade temática e gratuita ao público. O mote deste ano será um mergulho poético no universo de Peter Pan com o intuito de resgatar infância, imaginação e pertencimento. Em 2024, o espetáculo reuniu 33 mil pessoas, consolidando-se como um dos mais expressivos encontros natalinos da Serra Gaúcha.