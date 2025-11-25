Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Abraços
A arquiteta Carla Zignani e o diretor-executivo da Apolo, André de Castilhos, celebraram na hora do almoço do domingo, dia 23, no Samuara Hotel, os 50 anos dela, os 60 dele e os 20 anos de união do casal. O encontro, marcado por música gaúcha, churrasco campeiro e a presença de familiares e amigos, foi um gesto afetivo em clima de alegria ao redor de André e Carla.
Benfeitores
O Instituto Filhos com o apoio da voluntária Shirlei Omizzolo, realiza, hoje, o Jantar de Ação de Graças, ao redor das mesas e do menu do Di Paolo Lourdes. A reunião benemerente tem as atenções de Alexandro Bello, Charles Dallegrave, Dejair Salvador, Eduardo Souza, Genilson Faoro, Gustavo Feijó, Jobem Donada, Leandro Pasqualotto, Rico Bracco e Thiago Silva.
Sagitário
Amanhã será o dia de celebrar as datas queridas de Marliva Vanti Gonçalves, Flora Júlia Magnabosco e Tomas Triches Seidl. Felicidades!
Destaque
Depois de se despedir da função de vice-presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, Cláudio Luiz Pessôa de Oliveira acaba de descobrir que será homenageado pela ADUCS e pela coordenadoria do curso de Direito por unanimidade pelo Conselho Universitário, para receber a outorga da Medalha Prefeito Hermes Webber. A deferência será entregue em sessão solene, dia 27, às 18h30min, no auditório do Bloco A da UCS.