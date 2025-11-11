Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Dueto
Mara De Carli e Karen Axelrud protagonizam a exposição “Em Dueto”, que pode ser visitada até o dia 29, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim. O vernissage realizado dia 6 foi um sucesso que movimentou a cena artística da terrinha com o talento das artistas e reuniu admiradores que contemplaram o encontro de expressão.
Cenário
A Fundação Bienal do Mercosul inicia um novo ciclo, hoje, com a posse da diretoria para a gestão. O encontro que contemplará a arquiteta caxiense Jessica De Carli como uma das diretoras, ocorrerá entre o Museu de Arte Contemporânea do RS e a Rádio Agulha, em Porto Alegre.
Páginas
A escritora Tatiana Barduco recepciona, hoje, entre 17h30min e 20h30min, o fã-clube para o segundo encontro do ano em torno de sua mais recente obra Lyra: da caverna para a vida. Desta vez, ela ocupará o salão de Nelson Camassola para uma sessão de autógrafos.