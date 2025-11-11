Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Protagonistas da exposição “Em Dueto”, as artistas Karen Axelrud e Mara de Carli com seus respectivos maridos, Ricardo Sondermann e Jorge Olavo Nichele dos Santos, recepcionaram amigos, familiares e entusiastas das artes, dia 6, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim Leandro Araújo / Divulgação

Dueto

Mara De Carli e Karen Axelrud protagonizam a exposição “Em Dueto”, que pode ser visitada até o dia 29, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim. O vernissage realizado dia 6 foi um sucesso que movimentou a cena artística da terrinha com o talento das artistas e reuniu admiradores que contemplaram o encontro de expressão.

Os genros e as filhas de Mara De Carli e Jorge Olavo Nichele dos Santos, Eduardo Lumertz, Janaina De Carli dos Santos, Jessica De Carli e Guilherme Mariani, quinta-feira, na mostra “Em Dueto”, de Karen Axelrud e Mara, em exibição na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim Leandro Araújo / Divulgação

O produtor cultural Vinícius Amorim e o artista visual André Venzon, que será empossado hoje como um dos diretores da Fundação Bienal do Mercosul, prestigiaram a abertura da mostra de Mara De Carli e Karen Axelrud Leandro Araújo / Divulgação

Cenário

A Fundação Bienal do Mercosul inicia um novo ciclo, hoje, com a posse da diretoria para a gestão. O encontro que contemplará a arquiteta caxiense Jessica De Carli como uma das diretoras, ocorrerá entre o Museu de Arte Contemporânea do RS e a Rádio Agulha, em Porto Alegre.

Alex Renosto e Aline Rodrigues colaboraram com as homenagens aos arquitetos e designers de interiores parceiros do Núcleo de Decoração da Serra, na Casa Perlage Giardino Leandro Araújo / Divulgação

Páginas

A escritora Tatiana Barduco recepciona, hoje, entre 17h30min e 20h30min, o fã-clube para o segundo encontro do ano em torno de sua mais recente obra Lyra: da caverna para a vida. Desta vez, ela ocupará o salão de Nelson Camassola para uma sessão de autógrafos.

Luís Chaves, Luan Tomé e Marcos Rodrigues comemoraram com coquetel no Intercity Caxias os cinco anos de fundação da Atagon, empresa de soluções ambientais e geoinformação que eles comandam Arquivo Pessoal / Divulgação