Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Tempo real
A médica radiologista Marília Maia, radicada caxiense, apresentou, quarta-feira, no Grão Heart To Table, em Porto Alegre, a tecnologia Lia Ultrassom Dermatológico com as atenções de seu marido, o empresário Fernando Belardinelli. O moderno tratamento de radiologia facial permite visualizar, em tempo real, as diferentes camadas da pele e o posicionamento de produtos anteriormente aplicados, como bioestimuladores, preenchedores e fios. A partir dessa visão detalhada, profissionais podem desempenhar com precisão e segurança, eliminando riscos e potencializando resultados. Na ocasião, a médica radiologista porto-alegrense Rafaela Becker selou elo profissional com Marília.
Day
A princesa da Festuva 2004 Greice Demoliner Tedesco celebra, hoje, a data querida.
Décadas
Mauro Andreazza, presidente da CDL Caxias do Sul, será o anfitrião da comemoração ao redor dos 60 anos da entidade. A festividade e as homenagens ocuparão a Villa Dei Troni, de Edson Tomiello, dia 13 de dezembro.
Panorama
O CEO, o diretor administrativo, o especialista de projeto e desenvolvimento e a analista de RH da Vidroforte, José Maurício Toledo, Roberto Oliveira, Andrigo Lotin, Rafaela Cardoso, respectivamente, promovem uma imersão no evento gastronômico Sálvia, que ocupará a Praças das Feiras neste fim de semana. Os profissionais oferecerão microconsultorias, workshops, sessões abertas e pitches gratuitos, nos quais serão democratizados os conhecimentos de administração e gestão de pessoas, além das estratégias para alavancar uma empresa.
Liderança
Fátima Prezzi Randon, que dirigiu a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Caxias do Sul entre os anos de 2014 a 2019, volta a presidir a entidade socioassistencial na gestão paro triênio 2026/2028. Ilma Neumann Potrich assumirá a vice-presidência. A entidade na região é uma das maiores do Brasil, com demanda crescente. Fátima promete uma gestão com atenção ao bem-estar.