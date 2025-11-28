Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

O empresário Fernando Belardinelli esteve ao lado da mulher, a médica Marília Maia, visionária em seu campo de atuação na linha de frente da Lia Ultrassom Dermatológico Leandro Araújo / Divulgação

Tempo real

A médica radiologista Marília Maia, radicada caxiense, apresentou, quarta-feira, no Grão Heart To Table, em Porto Alegre, a tecnologia Lia Ultrassom Dermatológico com as atenções de seu marido, o empresário Fernando Belardinelli. O moderno tratamento de radiologia facial permite visualizar, em tempo real, as diferentes camadas da pele e o posicionamento de produtos anteriormente aplicados, como bioestimuladores, preenchedores e fios. A partir dessa visão detalhada, profissionais podem desempenhar com precisão e segurança, eliminando riscos e potencializando resultados. Na ocasião, a médica radiologista porto-alegrense Rafaela Becker selou elo profissional com Marília.

Day

A princesa da Festuva 2004 Greice Demoliner Tedesco celebra, hoje, a data querida.

Décadas

Mauro Andreazza, presidente da CDL Caxias do Sul, será o anfitrião da comemoração ao redor dos 60 anos da entidade. A festividade e as homenagens ocuparão a Villa Dei Troni, de Edson Tomiello, dia 13 de dezembro.

Carlos Barata foi todo atenções para a mulher, a radiologista Rafaela Becker, que atuará na Lia Ultrassom Dermatológico, empreendimento orquestrado pela médica Marília Maia Leandro Araújo / Divulgação

Panorama

O CEO, o diretor administrativo, o especialista de projeto e desenvolvimento e a analista de RH da Vidroforte, José Maurício Toledo, Roberto Oliveira, Andrigo Lotin, Rafaela Cardoso, respectivamente, promovem uma imersão no evento gastronômico Sálvia, que ocupará a Praças das Feiras neste fim de semana. Os profissionais oferecerão microconsultorias, workshops, sessões abertas e pitches gratuitos, nos quais serão democratizados os conhecimentos de administração e gestão de pessoas, além das estratégias para alavancar uma empresa.

Liderança

Fátima Prezzi Randon, que dirigiu a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Caxias do Sul entre os anos de 2014 a 2019, volta a presidir a entidade socioassistencial na gestão paro triênio 2026/2028. Ilma Neumann Potrich assumirá a vice-presidência. A entidade na região é uma das maiores do Brasil, com demanda crescente. Fátima promete uma gestão com atenção ao bem-estar.

Alexandre Bortoluz, proponente do Título de Cidadão Caxiense para o Cônsul-Geral da Itália no RS, Valerio Caruso, recepcionado, dia 26, pelo Cônsul-Honorário da Itália em Caxias do Sul, Gelson Castellan Mateus Argenta / Divulgação