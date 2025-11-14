Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Fértil

Ronaldo de Castilhos, chairman da Olive Jungle, recepcionou, ao vespertino da terça-feira, um notável grupo para uma vivência sensorial entre os olivais da Fazenda Olive Jungle, em Farroupilha, que imprimiu um cenário de beleza e sofisticação. Na ocasião, os presentes contemplaram a produção e degustação dos azeites da marca premiados internacionalmente, em perfeita sinergia com os espumantes da sommelière Maria Reis e de seu vinho inédito, o Riesling Renano Maria Reis. A reunião, em clima open air, contou com a gastronomia da Chef Liliane Trentin. O entardecer distinguiu ainda a apresentação da linha de skin-care denominada Age Defy, desenvolvida pela mulher de Ronaldo, Vera Lemes, e elaborada a base dos óleos de oliva extraídos na fazenda.