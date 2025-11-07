Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

E se...
A empresária Roseana Rossi Pettinelli foi a anfitriã do elogiado projeto que conjugou o pensamento do filósofo e palestrante Gilmar Marcílio com a gastronomia do chef Ramon Zampieri, quarta-feira, no Quinta São Luiz. O encontro de pensamentos, pautado na temática E se Jesus tivesse Instagram?, foi um sucesso de adesão com mais de 150 ouvintes atentos na plateia.
Ecos
O médico caxiense Gustavo Paglioli Dannenhauer, filho de Juarez Dannenhauer e Juliana Paglioli Dannenhauer, marcou presença no Congresso do Departamento de Imagem da Sociedade Brasileira de Cardiologia, realizado em Belo Horizonte, entre os dias 16 e 18 de outubro. Durante a 14ª edição do encontro, ele ministrou duas aulas, coordenou uma mesa ao lado de outros grandes nomes da ecocardiografia nacional e ainda participou de dois capítulos do primeiro Atlas de Anatomia Vascular Radiológica do departamento. Um destaque que reforça sua atuação de excelência e reconhecimento na especialidade.
Ícone
Leonor Grezzana Ronchetti volta a promover benemerência para celebrar o Dia de Nossa Senhora de Guadalupe. No sábado, dia 29, às 16h, com missa ministrada pelo Padre Tadeu Libardi, será arrecadado material escolar, na Paróquia Santo Antônio, no Bairro Cinquentenário.
Cálice
O clã Andreazza, da rede de supermercados que leva o mesmo sobrenome, programa a 11ª edição da Confraria do Vinho para celebrar a primavera. A reunião social regada a rótulos nacionais e internacionais ocupará os domínios da unidade Passeio Norte, dia 13, entre 21h e 23h.