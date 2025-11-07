Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

O filósofo Gilmar Marcílio proferiu palestra criativa inspirada na temática E se Jesus tivesse Instagram? com as atenções da empresária Roseana Rossi Pettinelli, no Quinta São Luiz Alexander Fernandes / Divulgação

E se...

A empresária Roseana Rossi Pettinelli foi a anfitriã do elogiado projeto que conjugou o pensamento do filósofo e palestrante Gilmar Marcílio com a gastronomia do chef Ramon Zampieri, quarta-feira, no Quinta São Luiz. O encontro de pensamentos, pautado na temática E se Jesus tivesse Instagram?, foi um sucesso de adesão com mais de 150 ouvintes atentos na plateia.

Roberta Labatut e Cleciane Doncatto Simsen também assistiram à palestra E se Jesus tivesse Instagram?, quarta-feira, no Quinta São Luiz Alexander Fernandes / Divulgação

Os médicos José Francisco Balen e Jaqueline Taschetto Balen em sintonia com o pensamento de Gilmar Marcílio Alexander Fernandes / Divulgação

As manas Renata Marques Scur, Nina Marques Guerra e Denise Marques, do afetivo grupo que aplaudiu o filósofo Gilmar Marcílio Alexander Fernandes / Divulgação

Depois de brilhar no Congresso do Departamento de Imagem da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o médico Gustavo Paglioli Dannenhauer aumentou a plateia da palestra do filosofo Gilmar Marcílio Alexander Fernandes / Divulgação

Ecos

O médico caxiense Gustavo Paglioli Dannenhauer, filho de Juarez Dannenhauer e Juliana Paglioli Dannenhauer, marcou presença no Congresso do Departamento de Imagem da Sociedade Brasileira de Cardiologia, realizado em Belo Horizonte, entre os dias 16 e 18 de outubro. Durante a 14ª edição do encontro, ele ministrou duas aulas, coordenou uma mesa ao lado de outros grandes nomes da ecocardiografia nacional e ainda participou de dois capítulos do primeiro Atlas de Anatomia Vascular Radiológica do departamento. Um destaque que reforça sua atuação de excelência e reconhecimento na especialidade.

Os médicos Giorgio Marin Canuto e Thairine Reis de Oliveira encheram de afagos o príncipe deles, Matteo Oliveira Canuto, que festejou o segundo aniversário na Casa Baruk Daliana Mattana / Divulgação

Ícone

Leonor Grezzana Ronchetti volta a promover benemerência para celebrar o Dia de Nossa Senhora de Guadalupe. No sábado, dia 29, às 16h, com missa ministrada pelo Padre Tadeu Libardi, será arrecadado material escolar, na Paróquia Santo Antônio, no Bairro Cinquentenário.

Toyo Bagoso, idealizador do Mississippi Delta Blues Festival, com a atração internacional do preview da 16ª edição, Brandon Taylor, dia 25 de outubro, na Fabbrica Complexo Gastronômico e Cultural, endereço oficial do MDBF 2025, que ocorrerá dias 20, 21 e 22 de novembro Go Sandi / Divulgação

Cálice

O clã Andreazza, da rede de supermercados que leva o mesmo sobrenome, programa a 11ª edição da Confraria do Vinho para celebrar a primavera. A reunião social regada a rótulos nacionais e internacionais ocupará os domínios da unidade Passeio Norte, dia 13, entre 21h e 23h.

A diretora do CETEC/UCS, Ana Cesa (centro), ladeada por Magda Corseti Torresini e Véra Stedile Zattera, que prestigiaram o jantar temático de gastronomia mediterrânea intitulado Nostrum Sirocco, promovido pelos estudantes, quinta-feira, dia 30 de outubro, no restaurante Dolce Itália da Escola de Gastronomia da UCS em Flores da Cunha Enzo Emmer / Divulgação

A coordenadora geral dos cursos técnicos do CETEC/UCS, Viviane Patricia Dambros (centro), ladeada pelo coordenador do curso técnico em Gastronomia, Israel Bertamoni, e a coordenadora do técnico em Informática, Cristina Cemin, que acompanharam de perto o empenho de seus alunos em jantar que invocou a gastronomia mediterrânea Enzo Emmer / Divulgação