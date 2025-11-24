Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Priscila Cappelletti, da Galeria.54, contou com o apoio do marido, Bruno Bueri, para tirar do papel a primeira edição do Grupo Bloco que homenageia arquitetos de alta performance Rafael Sartor / Divulgação

Tramas

Carla Carlin realizará, nos dias 2 e 3 de dezembro, em sua loja conceito, o projeto “Entrelaçando”, que celebrará o fazer à mão, o afeto e a moda autoral, com joias da Galeria Alice Floriano e tricôs de Rachi Vanin. A reunião temática contará com uma exposição fotográfica de Vanessa Tonietto, estrelada por Fernanda Paglioli, Elisa Isotton e Cristiane Lisot, com make do Studio Gabriele Backendorf e curadoria de estilo de Elisa Kuver. Na ocasião, serão recolhidas doações de materiais escolares para as crianças do Centro Assistencial Vitória, dirigido por Viviane Pinto Bado, e quem colaborar vai garantir 10% de desconto. Vale conferir!

Fernanda Cavinato já ensaia o retorno ao terceiro andar da Casa Magnabosco, dia 26, para apresentar o garimpo de luxo durante o Lucky Finds & Friends Leandro Araújo / Divulgação

Hanelise e Gianluca Bandel da Luz, mãe e filho, colaboraram com o jantar Noite Feliz em prol da Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora Lucas Dall Agnol / Divulgação

Novo layout

A arquiteta Gabriela Lampert assumirá a presidência da Associação Sala de Arquitetos para o Biênio 2026/2027. Terá ao seu lado, Clarissa Zanatta, na vice-presidência e a gestão contará com o apoio de Flávia Mattana e Larissa Kanopp como secretárias. Já, Simone Martini e Deise De Conto cuidarão da tesouraria, além de Camila Sirtori e William Tsuhako, que integrarão a comissão de marketing. A noite de posse ocupará o Tannat Wine Bar, promete reunir profissionais em clima festivo, com brindes, música e a atmosfera criativa que movimenta a cena arquitetônica da Serra. O lançamento da 54ª edição da Magazine, sempre aguardada como vitrine de talento e inspiração, será apresentada durante o encontro.

Luciana Rizzon e Carlos Frederico Finger, plateia cult na 16ª edição do Mississippi Delta Blues Festival, com os copos-mimo do evento Daniela Xu / Divulgação

Manoela Ruffato e Frederico Cemin Venturin, da nova geração em conexão com a cultura viva do Blues em Caxias do Sul Daniela Xu / Divulgação

Enoimersão

Para quem permanecer na Serra gaúcha durante o verão, a jornalista Lucinara Masiero compartilhou com a coluna uma dica bem bacana. Para dar boas-vindas a 2026, a Vinícola Larentis promove a Colheita Noturna no emblemático Vinhedo Arcângelo, cultivado pela família há mais de 140 anos. As edições ocorrerão nos dias 31 de janeiro, 7, 14, 21 e 28 de fevereiro e 7 de março. O programa inclui degustação de vinhos e canapés, tour pelos tanques e cave subterrânea, colheita sob as estrelas e um jantar harmonizado ao ar livre. Para completar a noite, haverá música ao vivo, e entre outros mimos, uma garrafa do vinho elaborado com as uvas colhidas pelos participantes.

Anna Luisa Ramos França e Regiane Ramos, filha e mãe, no Complexo Fabbrica, para aplaudir uma série de shows temáticos no Mississippi Delta Blues Festival Daniela Xu / Divulgação