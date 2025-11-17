Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Felizes

Os voluntários da Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora realizam, amanhã, às 20h, o tradicional jantar Noite Feliz em prol da entidade socioassistencial. A reunião gastronômica e filantrópica, conta com apoio do Pioneiro e dos comandantes do Di Paolo Lourdes. Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone (54) 98125-4000.

Os médicos Fernanda Maraschin Rech e Piero Giugliano da Silva trocaram alianças, dia 8, entre o altar da Igreja Nossa Senhora de Lourdes e os cenários bucólicos do Altos do Vale

O cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, será homenageado com o Título de Cidadão Caxiense em Sessão Solene na Câmara Municipal, depois de ter recebido a outorga, também, em Bento Gonçalves. A distinção, proposta pelo vereador Alexandre Bortoluz, será entregue no dia 26, às 19h, no Plenário Nadyr Rossetti, em cerimônia conduzida pelo presidente do Legislativo, vereador Lucas Caregnato, com transmissão ao vivo pela TV Câmara e pelas redes sociais. O cônsul honorário da Itália em Caxias do Sul, o florense Gelson Castellan acolhe o propósito e colabora, ao lado de sua mulher, Roberta Muraro Castellan, nas honras da ocasião.