Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Isabelly Bedin e Arthur Cumerlatto de Lima, em charmosos figurinos para dançar entre a pista e os camarotes do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

365 dias

“Mundo de emoções” é o tema do Calendário 2026 da Apae de Caxias do Sul, que comemora 20 edições em duas décadas de sucesso. A produção do projeto teve a batuta do fotógrafo Andrei Cardoso, pelo designer Estevam Concatto e pela psicóloga Simone De Antoni e celebra a inclusão dos usuários da rede de apoio da entidade presidida por Bernardete Pavan Vezaro. Saiba como adquirir pelo (54) 3013-4900.

Paulinho Bof é o arregimentador oficial da FeijoAda, do chef Vicente Perini Filho, que terá show do grupo Samba da Firma, na hora do almoço do sábado, dia 15 Leandro Araújo / Divulgação

Golden

O chairman da Casa Magnabosco, Pedro Horn Sehbereúne, hoje, no terceiro andar do centenário endereço, um elenco sofisticado de personalidades da região para o projeto Sauer Loves Caxias. O encontro está agendado para ocorrer entre 14h e 20h.

O hairstylist Luciano Cândido está em modo avião para garantir bagagem extra de conhecimento e aprimorar suas habilidades na Itália Israel Kuze / Divulgação

Pente fino

O hairstylist Luciano Cândido está em Milão, na Itália, onde participa de uma imersão de aperfeiçoamento e técnicas avançadas de visagismo, cortes e coloração na conceituada Accademia Aldo Coppola. O conhecido profissional retorna amanhã e a agenda de atendimentos está aberta a partir desta quarta-feira em seu endereço homônimo.

Margaret Telles de Zorzi em encontro de pensamentos com palestra de Gilmar Marcílio, pautada na temática “E se Jesus tivesse Instagram?”, quarta-feira, no Quinta São Luiz Alexander Fernandes / Divulgação

Escorpianos

Ontem foi dia de aplaudir a passagem da data querida dos gêmeos Gustavo e Lucas Rezzadori. Parabéns!

Juarez Dannenhauer e Juliana Paglioli Dannenhauer, elencaram a atenta plateia do filósofo Gilmar Marcílio, semana passada, no centro de eventos do Quinta São Luiz Alexander Fernandes / Divulgação

Esmeralda

Os casais presidentes dos conselhos Deliberativo e Executivo do Recreio da Juventude, Gregório Tedesco e Jamile Rech e Diego e Vanessa Biglia, serão os anfitriões da festividade que evidenciará os 113 anos de fundação da agremiação e os 70 anos da edificação da sede social. No dia 28, descerrarão as fotos da Rainha 2023/2024 Julia Pereira Valente, como forma de reconhecimento pela atuação e representatividade feminina do longevo clube.