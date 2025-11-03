Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Solenidade

O presidente nacional da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, o Coronel da Aeronáutica Antonio Celente Videira; o delegado da ADESG no Rio Grande do Sul, Everton Marc; e o representante da entidade em Caxias do Sul, Elineu Alcides Rech, realizarão, quinta-feira, dia 6, o jantar de formatura do 27º Curso de Estudos de Política e Estratégia da ADESG. A ocasião, com as atenções do coordenador Edegar Teixeira Lopes e da comissão executiva, ocupará os salões do Samuara Hotel.

Inspiração

O Salão de Eventos da Quinta São Luiz servirá de palco, amanhã, do Revela360, encontro que promete capacitar mulheres em diferentes áreas da vida e dos negócios. A tarde, que se estenderá das 14h às 18h, reunirá nomes de destaque como Patti Leivas, que abordará comunicação de valor; Alessandra Muraro, com foco em empreendedorismo; Fran Wiczneski, em inteligência emocional; Fabíola Saretta, em educação; Juli Modelski, em branding; Cris Amoedo, em imagem pessoal; Rak Maffeis, em beleza; Letícia Carra Balen, em reposicionamento; Elisa Boff, em inovação; e Daniela Kappes, em saúde. Com um formato dinâmico e interativo, o evento propõe uma imersão completa das participantes.