Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Números
Pedro Horn Sehbe recepcionou um seleto grupo para um painel que conectou reforma tributária, investimentos e tecnologia, com vinhos harmonizados pelo advogado e sommelier Felipe Pastro Klein e mediação de Diego Frederico Biglia. No debate, Kelly Bernardes, Marcelo Alfama Ayala e Michel Waller trocaram ideias afinadas sobre o tema.
Proteção
Beloni Pietrovski prepara o lançamento do livro "Minha vida após o ex". A ideia dela é reunir amigos, leitores e apoiadores em um encontro que ocupará a Thai Frozen, dia 12 de dezembro, às 19h30min. Beloni é autora de um projeto de lei que complementa a Lei Maria da Penha ao tratar da exposição digital de vítimas de violência.
Mascotes
A médica Tatiana Furlan celebrou seus 60 anos, dia 22, com festa no Villa Basílico, ao estilo Dancin’ Days. Engajada na causa animal, ela destinou os presentes como doações para a ONG VIDA, da qual é fundadora.
Fadas
Flávia Thaís de Abreu orquestra o encantador espetáculo intitulado "Auláculo Frozen", que levará a cena do Teatro do SESC, sábado, bailarinas de dois a oito anos que elencam o Reino Encantado do Ballet. Com figurinos da estilista Ana Dotto e cenografia assinada por Mariana Medeiros, a apresentação protagonizada pelas crianças promete transformar o palco em um castelo de gelo cor-de-rosa e criativo.