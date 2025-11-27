Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Pedro Horn Sehbe, Felipe Pastro Klein e Diego Biglia, reunidos, terça-feira, para falar sobre vinhos, investimentos e tecnologia, na Casa Magnabosco Leandro Araújo / Divulgação

Números

Pedro Horn Sehbe recepcionou um seleto grupo para um painel que conectou reforma tributária, investimentos e tecnologia, com vinhos harmonizados pelo advogado e sommelier Felipe Pastro Klein e mediação de Diego Frederico Biglia. No debate, Kelly Bernardes, Marcelo Alfama Ayala e Michel Waller trocaram ideias afinadas sobre o tema.

Gabriel Luiz Echer e Bruna Bedin Scortegagna trocaram alianças e juras de amor entre o altar da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e o MOM Lounge, dia 22, em Flores da Cunha Samuel Boff / Divulgação

Proteção

Beloni Pietrovski prepara o lançamento do livro "Minha vida após o ex". A ideia dela é reunir amigos, leitores e apoiadores em um encontro que ocupará a Thai Frozen, dia 12 de dezembro, às 19h30min. Beloni é autora de um projeto de lei que complementa a Lei Maria da Penha ao tratar da exposição digital de vítimas de violência.

Roberto Aguzzoli, homenageado com o jubileu pelos 50 anos de Engenharia Civil, e Vilma e Paulo Franke receberam a mesma distinção pelos 60 anos de Arquitetura, no Salão de Atos da UFRGS Patrícia Lohmann / Divulgação

Mascotes

A médica Tatiana Furlan celebrou seus 60 anos, dia 22, com festa no Villa Basílico, ao estilo Dancin’ Days. Engajada na causa animal, ela destinou os presentes como doações para a ONG VIDA, da qual é fundadora.

A médica Tatiana Furlan comemorou a data querida, sábado, com propósito solidário em prol da causa animal Dani e Luci / Divulgação

Fadas

Flávia Thaís de Abreu orquestra o encantador espetáculo intitulado "Auláculo Frozen", que levará a cena do Teatro do SESC, sábado, bailarinas de dois a oito anos que elencam o Reino Encantado do Ballet. Com figurinos da estilista Ana Dotto e cenografia assinada por Mariana Medeiros, a apresentação protagonizada pelas crianças promete transformar o palco em um castelo de gelo cor-de-rosa e criativo.

Os vice-presidentes da Aanergs para a Gestão 2026/2027, Júlio César Chiappin, Fábio Teodoro Tolfo Ribas, Leonardo Roth e Emerson Luís de Vargas, na solenidade de posse, dia 22, na sede social do Recreio da Juventude Antonio Valiente / Divulgação