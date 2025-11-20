Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

João Carpeggiani e Leonardo Regianini, arquitetos homenageados, dia 14, como destacados profissionais do Grupo Bloco da Galeria.54, de Priscila Cappelletti e Lucas Martini Rafael Sartor / Divulgação

Santo remédio

Caroline Dani, presidente da seção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers, entregou pessoalmente ao governador do Estado, Eduardo Leite, a primeira garrafa do Chimas Corte Singular Nº4, vinho que integra a ação solidária inspirada no tradicional leilão do Hospices de Beaune, realizado desde 1859, na Borgonha. Durante o encontro, Caroline também oficializou o convite para o pregão presencial do Projeto Chimas, que ocorre, dia 25, com jantar na Fundação Pão dos Pobres, em Porto Alegre. Desde 2022, os leilões da ABS-RS já destinaram mais de R$ 300 mil a causas sociais no Rio Grande do Sul.

O governador Eduardo Leite e a presidente regional da Associação Brasileira de Sommeliers, Caroline Dani, em recente encontro para oficializar o convite do Projeto Chimas, criado pela ABS-RS Arquivo Pessoal

Cesar Santaella, diretor executivo da Ortobras, e João Bartz, diretor da Board Marketing Estratégico, celebram os cinco anos da agência em um encontro marcado por parceria e reconhecimento das marcas Carlos Eduardo Santos / Divulgação

Discoteca

Adri Corrêa volta a pilotar as pick-ups sonoras do Hop House Pub. No dia 13 de dezembro, às 21h, ela realizará a terceira edição do projeto Girls Just Want to Have Fun. Os ingressos já estão disponíveis.

William Riediger, Rosane Ferreira Pulita e Jeliane Riediger no lançamento da sétima edição da MChic e do Prêmio MC Brasil Internacional, dia 11, na Don Claudino Bárbara Küster / Divulgação

Natal Juvenil

Rafael Schüler, guitarrista e compositor caxiense reconhecido por fundir rockabilly, jazz e influências gaúchas, protagoniza o concerto natalino no Clube Juvenil, encontro temático e musical que ocupará a fachada da sede histórica da agremiação, dia 14 de dezembro, com o espetáculo Christmas Rock, unindo o swing vibrante da Big Band, a energia do rock dos anos 1950 e 1960, artistas circenses, coral local e participação de crianças de projetos sociais. A celebração promete ser grandiosa e iluminar o Natal na região.

A pequena Lygia Carraro Dala Monta, Andre Dala Monta e Deborah Filippini Carraro, em família, festejaram a chegada dos cinco anos de Lygia, dia 10, na By Ange Tamiris Santana / Divulgação