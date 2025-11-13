Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Joias
O chairman da Casa Magnabosco, Pedro Horn Sehbe reuniu, segunda-feira, um elenco sofisticado de personalidades para o projeto Sauer Loves Caxias. O encontro foi um sucesso e movimentou o terceiro andar do centenário endereço.
Frutos
O restaurateur Rafael Generosi, comandante do Avenida, em parceria com a Boccati e a Casa Perini, arma uma charmosa confraternização de fim de ano que reunirá, hoje, as embaixatrizes das edições 2024 e 2026 da Festa Nacional da Uva. Com as atenções de Ana Paula Viezzer e Viviane Barbosa, integrantes da comissão da festa, o encontro pensado para ser um momento entre as participantes, ganhou status de evento oficial.