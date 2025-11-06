Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Guilherme Mariani, Luciana Alberti e Adrio Gelatti colaboraram com Jessica De Carli e Volnei Canônica, na escolha da Corte do Carnaval de Rua 2026, sábado, no Super Club William Cabral / Divulgação

Gostos, cores e amores

Maria Carolina Gianella de Castilhos, seu pai Ronaldo Castilhos, idealizadores da Olive Jungle, e a criadora e sommelière do espumante homônimo, Maria Reis, ocupam o posto de anfitriões, dia 11, às 17h, para uma vivência sensorial na Fazenda Olive Jungle, em Farroupilha. A reunião, em clima open air, terá gastronomia da chef Liliane Trentin, degustação dos premiados azeites Olive Jungle e o lançamento do vinho Riesling Renano Maria Reis, além da apresentação da linha Olive Jungle Skin Care.

A arquiteta Bianca Franco foi o centro das atenções da classe, em particular, do marido, Diego Schramm, sábado, quando ela recebia deferências do Núcleo de Decoração da Serra Leandro Araújo / Divulgação

André Rigoni e Tatiana Biffi, arquitetos de grande expressão, homenageados pelo Núcleo de Decoração da Serra durante sofisticado sunset na Casa Perlage Giardino, em Farroupilha Leandro Araújo / Divulgação

Amor

A médica dermatologista Alexandra Rech e o ortopedista Rodrigo Longaray Nothen fazem contagem regressiva para celebrar o amor entre os jardins e os salões da Vinícola Luiz Argenta. As bênçãos ao redor dos noivos da primavera movimentarão o vespertino deste sábado, dia 8, em Flores da Cunha.

Os médicos nefrologistas Jorge Alberto Vieira, Vandréa Souza, Elisa Azevedo de Souza e Luciano Selistre, da Comissão Organizadora do Simpósio Internacional de Diálise Peritoneal realizado, dias 30 e 31 de outubro, no auditório do Bloco H, no campus-sede da UCS Bruno Zulian / Divulgação

FeijoAda

O chef Vicente “Ada” Perini Filho e o personal trainer Paulinho Bof agendaram para o dia 15, um sábado, entre 11h30min e 17h30min, a realização da “FeijoAda”, que ocupará o mezanino entre o Q Restaurante e a Academia Base 1, em frente ao Parque dos Macaquinhos, nos domínios da Rua Alfredo Chaves. O cardápio incluirá preparos típicos da iguaria brasileira. O grupo Samba da Firma dominará a trilha sonora ao vivo na ocasião que conta com apoio da Casa Perini, Optikal, Avanti, Fino Detalle, Lehitàge, Ajust Fitness, Ôllev.52 e Audi Top Car.

Raquel Peixoto esbanjou energia e carisma para comemorar a data querida no Bar do Luizinho Pamela Mussoi / Divulgação

Conexões