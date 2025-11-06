Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Gostos, cores e amores
Maria Carolina Gianella de Castilhos, seu pai Ronaldo Castilhos, idealizadores da Olive Jungle, e a criadora e sommelière do espumante homônimo, Maria Reis, ocupam o posto de anfitriões, dia 11, às 17h, para uma vivência sensorial na Fazenda Olive Jungle, em Farroupilha. A reunião, em clima open air, terá gastronomia da chef Liliane Trentin, degustação dos premiados azeites Olive Jungle e o lançamento do vinho Riesling Renano Maria Reis, além da apresentação da linha Olive Jungle Skin Care.
Amor
A médica dermatologista Alexandra Rech e o ortopedista Rodrigo Longaray Nothen fazem contagem regressiva para celebrar o amor entre os jardins e os salões da Vinícola Luiz Argenta. As bênçãos ao redor dos noivos da primavera movimentarão o vespertino deste sábado, dia 8, em Flores da Cunha.
FeijoAda
O chef Vicente “Ada” Perini Filho e o personal trainer Paulinho Bof agendaram para o dia 15, um sábado, entre 11h30min e 17h30min, a realização da “FeijoAda”, que ocupará o mezanino entre o Q Restaurante e a Academia Base 1, em frente ao Parque dos Macaquinhos, nos domínios da Rua Alfredo Chaves. O cardápio incluirá preparos típicos da iguaria brasileira. O grupo Samba da Firma dominará a trilha sonora ao vivo na ocasião que conta com apoio da Casa Perini, Optikal, Avanti, Fino Detalle, Lehitàge, Ajust Fitness, Ôllev.52 e Audi Top Car.
Conexões
O coordenador e professor do curso de Moda da UCS, Renan Isoton, apresenta o 24º Concurso UCS/Cootegal, que ocorrerá no dia 26, uma quarta-feira, às 19h, na sala 414 do Bloco J do campus-sede. As criações são resultado das imersões de conhecimento em parceria com o lanifício e contaram com a orientação das professoras Adriana Job Ferreira Conte e Gilda de Ross.