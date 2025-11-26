Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Diego Balbinotte e Caroline Hilbert ao som de Roger Sax House e dos DJs Guz Zanotto, Menegasso, Roza e Nidão no camarote do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Esmeraldas

Os casais presidentes dos conselhos Deliberativo e Executivo do Recreio da Juventude, Gregório Tedesco e Jamile Rech e Diego e Vanessa Biglia, realizarão, sexta-feira, dia 28, a festividade ao redor dos 113 anos de fundação da agremiação e dos 70 anos da edificação da sede social. No ensejo da celebração, descerrarão a foto da Rainha 2023/2024 Julia Pereira Valente, como forma de reconhecimento pela atuação e representatividade feminina.

Bartira Merlin contou com as atenções do marido, Adriano Merlin, segunda-feira, quando ela apresentava seu inédito empreendimento fashionista Leandro Araújo / Divulgação

Frequência

Será com as atenções do empresário caxiense Fernando Belardinelli que a mulher dele, a médica radiologista Marilia Maia apresenta, hoje, em parceria com a porto-alegrense Rafaela Becker, no Grão Heart To Table, na Capital, o Lia Ultrassom Dermatológico.

Leonardo Kirch encheu de afagos sua mulher, Franciele da Silva, que comandou a estreia do Theatro da Moda, segunda-feira, ao lado de Bartira Merlin Leandro Araújo / Divulgação





Deferência

O Cônsul Honorário da Itália em Caxias do Sul, Gelson Castellan, e o vereador Alexandre Bortoluz farão as honras ao Cônsul-Geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, hoje, quando ele recebe a outorga do Título de Cidadão Caxiense, no Plenário da Câmara Municipal.





Paz e bem

Leonor Grezzana Ronchetti volta a promover benemerência para celebrar o Dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Neste sábado, às 16h, com missa ministrada pelo Padre Tadeu Libardi, será arrecadado material escolar, na Paróquia Santo Antônio.

Karla Ferraro com Jacira Pistore, irmã de Bartira Merlin, que em parceria com Franciele da Silva, descortinou um endereço de moda feminina Leandro Araújo / Divulgação

Sunset

Cristian Passarin, diretor da Vinícola Cave do Sol, prepara uma celebração em grande estilo para brindar a data querida ao vespertino do dia 20 de dezembro. O anfitrião recepcionará familiares e amigos com o menu do Kuandú, instaurado no Solarium da Cave, no Vale dos Vinhedos.

Verônica Daros Pereira e Jussana Daros, filha e mãe, para prestigiar a abertura do Theatro da Moda, nos domínios da Rua Vinte de Setembro Leandro Araújo / Divulgação

Conexão Premium

Unifique, referência em tecnologia e conectividade no Sul do país, acaba de anunciar uma movimentação que promete fortalecer ainda mais sua presença no Rio Grande do Sul. Fábio Badra assume o posto de Head de Parcerias Estratégicas no Estado, posição que chega alinhada ao plano de expansão da rede móvel 5G da companhia. Com trajetória sólida no setor de telecomunicações e forte atuação junto aos provedores regionais, Badra traz ao novo desafio seu olhar estratégico, capacidade de articulação e profundo conhecimento do ecossistema gaúcho. O executivo, que já liderou a SerraNet e atualmente preside a Internetsul, passa a conduzir um modelo de parceria inovador da Unifique, que prevê exclusividade por cidade e colaboração direta com os ISPs locais. O profissional celebra a nova fase com entusiasmo, ressaltando a credibilidade da empresa e o potencial de crescimento do 5G no Estado. A chegada do líder reforça o ritmo acelerado da Unifique, que segue ampliando sua atuação e conectando pessoas, sempre com qualidade, inovação e aquele toque de visão de futuro que merece nota.

Cristina da Silva Boeira Fabris com o marido, Ladir Fabris, empossado presidente da Associação dos AANERGS para a gestão 2026/2027, dia 22, na sede social do Recreio da Juventude Antonio Valiente / Divulgação