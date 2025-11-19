Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

O sommelier da Boccati Jylson Carvalho proferiu palestra sobre vinhos brancos, laranjas e tintos, com as atenções da presidente da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha, Gladis Cercato Gomes, e gastronomia do chef Nelson Rech, dia 12, em jantar temático com frutos do mar Fabio Grison / Divulgação

Autoral

Ivo Menegolla e Tassiana Lima lideram a organização do Mercatino Antunes, que movimentará o Largo Antunes do Quinta São Luiz, nos domínios da Avenida Independência, neste sábado, dia 22, das 10h às 18h, com artesanato local, semijoias, peças em madeira, licores artesanais e uma seleção de produtos 100% sem glúten e sem lactose. A entrada é gratuita e o ambiente é pet friendly.

Júlia Andreazza e Alan Lewinski trocaram alianças e juras de amor, sábado, em cerimônia na Casa Perini, em Farroupilha, abençoados pelo pastor da Aliança Bíblica de Caxias do Sul, Franchesco Carlosso Natália e Leonardo Pirolli / Divulgação

Ana Kely Palmeira e Reinaldo Pizzolo selaram união ao entardecer do sábado, dia 15, em solenidade com sequência festiva para familiares e amigos na Camatti Leandro Araújo / Divulgação

Garimpo

Fernanda Cavinatto, idealizadora do The Lucky Club, dona de uma curadoria luxuosa de moda, arma um bazar fashion de Natal intitulado Lucky Finds & Friends. A função está agendada para o dia 26, no terceiro andar da Casa Magnabosco.

A cirurgiã cardiovascular Cintia Schaeffer e seu marido, o cirurgião plástico Vinicius Weissheimer Ribeiro, na FeijoAda, do chef Vicente Perini Filho e do articulado Paulinho Bof Júlio Tronca / Divulgação

Acordes

Radicado em São Paulo, o tenor caxiense Felipe Menegat fará rasante na terrinha para apresentar o Recital de Natal do Oratório Farol. Menegat protagonizará o espetáculo ao lado das crianças atendidas pela Associação São Vicente de Paulo em encontro religioso que ocorrerá dia 27, às 17h30min, no Condomínio Monterey.

Débora, Andre e Isadora Nunes Mensch com Marcelo Rodrigues Mensch, em família, sábado, para comemorar a chegada dos 15 anos de Isadora, no Loft do Recreio da Juventude Alana Kloss / Divulgação