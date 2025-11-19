Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Autoral
Ivo Menegolla e Tassiana Lima lideram a organização do Mercatino Antunes, que movimentará o Largo Antunes do Quinta São Luiz, nos domínios da Avenida Independência, neste sábado, dia 22, das 10h às 18h, com artesanato local, semijoias, peças em madeira, licores artesanais e uma seleção de produtos 100% sem glúten e sem lactose. A entrada é gratuita e o ambiente é pet friendly.
Garimpo
Fernanda Cavinatto, idealizadora do The Lucky Club, dona de uma curadoria luxuosa de moda, arma um bazar fashion de Natal intitulado Lucky Finds & Friends. A função está agendada para o dia 26, no terceiro andar da Casa Magnabosco.
Acordes
Radicado em São Paulo, o tenor caxiense Felipe Menegat fará rasante na terrinha para apresentar o Recital de Natal do Oratório Farol. Menegat protagonizará o espetáculo ao lado das crianças atendidas pela Associação São Vicente de Paulo em encontro religioso que ocorrerá dia 27, às 17h30min, no Condomínio Monterey.