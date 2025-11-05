Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

As arquitetas Cláudia Geremia e Mariana Nicola, mãe e filha, reverenciadas, sábado, pelo elenco do Núcleo de Decoração da Serra Leandro Araújo / Divulgação

Musical, solidário e gaúcho

A presidente do Centro Assistencial Vitória, Viviane Pinto Bado, e a voluntária Pamela Bueno Spanholi, cuidam dos preparativos para o Jantar Show Beneficente da instituição, que ocorrerá amanhã, às 19h30min, no Salão Paroquial da Igreja dos Freis Capuchinhos. A noite promete música boa com Luiz Marenco e Os Gaudérios, em um encontro que mixa tradição, solidariedade e sabor. Os ingressos estão disponíveis no Galpão do Tio Ci e pela plataforma Eventiza.

Beatriz Caregnato da Silva, presidente do Conselho da Empresária da CIC Caxias, realizou a Noite da Salada 2025 com sucesso, e contou com o apoio do marido, Lauri Francisco da Silva Benito Rizzi / Divulgação

Rodrigo Postiglione e Patrícia de Castilhos prestigiaram a abertura da 20ª edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil, em cartaz na Sala de Cinema Ulysses Geremia até o dia 29 Leandro Araújo / Divulgação

Dose dupla

As artistas Mara De Carli e Karen Axelrud protagonizam a exposição “Em Dueto”, que inaugura, amanhã, para enriquecer a cena artística da terrinha com sensibilidade. O vernissage está agendado para às 19h, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim.

André Soares, fã do trabalho de sua mulher, a arquiteta Mariana Marchioro, sábado, quando ela recebia aplausos do Núcleo de Decoração da Serra Leandro Araújo / Divulgação

Gustavo Oliveira de Lima e João Olavo Taborda, expoentes da nova geração e comandantes da Ora Interiores, em festividade da classe Leandro Araújo / Divulgação

Comando

A ADCE empossa sua nova presidência para 2026 em evento que será realizado, sábado, às 18h30, na CIC. A próxima gestão será comandada pela presidente, Lisandra De Bona, ao lado do vice, Juliano Rodrigues Gimenez.

O multiartista Volnei Canônica e a arquiteta Jessica De Carli celebram a retomada da escolha da Corte do Carnaval de Rua 2026 no Super Club, após um hiato do evento desde 2016, em noite realizada por iniciativa do Instituto de Leitura Quindim e do Instituto SAMbA William Cabral / Divulgação