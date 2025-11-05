Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Musical, solidário e gaúcho
A presidente do Centro Assistencial Vitória, Viviane Pinto Bado, e a voluntária Pamela Bueno Spanholi, cuidam dos preparativos para o Jantar Show Beneficente da instituição, que ocorrerá amanhã, às 19h30min, no Salão Paroquial da Igreja dos Freis Capuchinhos. A noite promete música boa com Luiz Marenco e Os Gaudérios, em um encontro que mixa tradição, solidariedade e sabor. Os ingressos estão disponíveis no Galpão do Tio Ci e pela plataforma Eventiza.
Dose dupla
As artistas Mara De Carli e Karen Axelrud protagonizam a exposição “Em Dueto”, que inaugura, amanhã, para enriquecer a cena artística da terrinha com sensibilidade. O vernissage está agendado para às 19h, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim.
Comando
A ADCE empossa sua nova presidência para 2026 em evento que será realizado, sábado, às 18h30, na CIC. A próxima gestão será comandada pela presidente, Lisandra De Bona, ao lado do vice, Juliano Rodrigues Gimenez.