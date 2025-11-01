Roteiro vivo: o cineasta Nando Lemes fala sobre perceber oportunidades no cenário nacional do audiovisual

Paula Cunha / Divulgação

Natural de São Joaquim, em Santa Catarina, Nando Lemes encontrou em Caxias do Sul o cenário ideal para transformar sonhos em realidade. Cineasta, roteirista, produtor audiovisual e diretor de fotografia, o filho de Vilson Tadeu da Silva e Armelinda Lemes da Silva é um dos destacados nomes do cinema independente no Sul do país. Graduado em Produção Multimídia pela Unisul, Nando começou sua trajetória aos 16 anos com uma câmera emprestada, embora a vocação já o acompanhasse desde a infância. Entre filmagens pelo Brasil e pelo exterior, o cineasta construiu uma filmografia que inclui títulos como O Cinema ainda é a Maior Diversão (2021) e Primum – O Grande Livro Mágico (2022), e está debruçado na produção de Coiote, Sonhos sem Limites e Supercomputação. Em Caxias, Nando enfrentou o desafio de fazer o invisível existir e provar que cinema é indústria, cultura e oportunidade. Entre 2016 e 2018, lecionou uma extensão de Produção Cinematográfica na UCS, contribuindo para a criação do curso de graduação. Um legado que ele considera um de seus maiores orgulhos: ver antigos alunos conquistando espaço em produções da Netflix, Rede Globo e outros grandes nomes do audiovisual brasileiro.

O que é o bom da vida? Viver com presença. Sentir cada momento como se fosse uma cena irrepetível, porque é.

Ao lado de quem gostaria de ter sentado na escola? De Bruce Lee, ator, diretor, filósofo e artista marcial, um ser com extrema dedicação e jornada além da arte.

Qual seu estado de espírito hoje? Digamos que sereno e faminto. Sereno para compreender o tempo, faminto por novas histórias

Que mensagem deixa para o mundo? Faça tudo com propósito. Filme com verdade. Viva com intensidade.

Gostaria de ter sabido antes que… tempo não é inimigo da criação, é parte dela.

Quais diretores te influenciam mais? Martin Scorsese, James Cameron, Steven Spielberg, Darren Aronofsky. Mas aprendi com Bruce Lee que a verdadeira arte é ser água: adaptar, fluir e criar algo próprio.

O que mais te inspira atualmente a continuar filmando? A ideia de que cada história pode transformar a vida de alguém.

O que te faz dizer “agora o filme está pronto”? Quando ele deixa de ser meu e começa a ser do público.

Há algum ritual antes de começar a gravar? Silêncio. Um momento para lembrar que o set é um espaço sagrado.

Uma cena inesquecível da tua vida que daria um ótimo filme? Sair do absoluto zero com apenas um sonho e hoje poder ver que muita coisa foi realizada e que há muito mais para realizar, sabe aquele filme que terá continuidade?

Qual trilha sonora define teu momento atual? Lucky Man, canção de The Verve.

Herói preferido na ficção? Deadpool. O herói imperfeito que erra, sangra, mas segue.

Um mal necessário? O erro. Ensina mais que o sucesso.

O que mais ama na vida? Criar, evoluir.

O que tem sabor de Brasil? O café passado na hora e o improviso que vira arte.

O que considera essencial para sobreviver? Curiosidade.

Objeto de desejo: o próximo roteiro e uma câmera nova.

Qual o lugar mais longe que o destino te levou? Para dentro de mim mesmo e, geograficamente, até a China.

Um hábito que não abre mão? Rever filmes antigos, como quem reencontra velhos amigos.

Como imagina o céu? Como uma sala de cinema infinita, onde cada alma projeta o filme da própria vida.

Tops