João Pulita

Almanaque
Notícia

Roteiro vivo: o cineasta Nando Lemes fala sobre perceber oportunidades no cenário nacional do audiovisual

Cineasta, roteirista, produtor audiovisual e diretor de fotografia, Nando Lemes é um dos destacados nomes do cinema independente no Sul do país

João Pulita

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS