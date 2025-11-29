O Natal tem fôlego: Davi Souza em cena pelo país

O ator Davi Souza engata a temporada de Natal em uma turnê com o elenco da Claque! pelas cidades da Serra gaúcha passando pelo Sudeste e Centro-Oeste. Artista de fôlego, diretor criativo e dono de muita verve, o criador de personagens como Bastiana das Dores e, também, conhecido como o precursor, há mais de duas décadas, do projeto Médicos do Sorriso animará a Parada de Natal, neste sábado, em Garibaldi.

Outra parte do time de atores protagonizará o Natal Magnabosco, entre hoje e amanhã. Neste fim de semana, inclui um rasante em Vacaria para o receptivo da CDL. No dia 5 de dezembro, veste a indumentária alusiva para ilustrar a Parada de Natal & A Magia do Noel, em Campo Bom. No dia seguinte, volta a performar na Parada de Natal, em Vacaria. Farroupilha ganhará a poderosa porção criativa de Davi Souza, uma vez que aterrissará na Grendene. Depois, incursiona por Ana Rech com a Trupe Circense, encena o Natal dos Anjos e o Circo do Noel, na cidade de Estação. Volta a Caxias para o Natal da Randoncorp. Já, no dia 9, embarca rumo ao Mato Grosso para encenar a Usina do Papai Noel, nos SESCs Cuiabá, Rondonópolis e Cáceres. A agenda segue intensa com o Espetáculo CDL Caxias, a Parada de Natal, em Campo Limpo e Jundiaí, no Estado de São Paulo, com a Trupe Circense, no Natal Sicredi São Leopoldo e o show Noel e Ajudante, no Recreio da Juventude. A correria só se encerrará dia 18 durante a Parada de Natal, em Guaíba.