Novos talentos da Moda UCS brilham no 24º Concurso UCS/Cootegal

As estudantes Maria Luiza Sarate, com a criação Passarim, e Gabrieli Milano Tomaz, com Veraníqua — Relíquias de um Verão Ancestral, receberam menções honrosas no 24º Concurso UCS/Cootegal e Vitória Gomes Mardero foi a vencedora da tradicional premiação com o projeto Yojiki, sob coordenação das professoras do curso de Moda da UCS, Adriana Job Ferreira Conte e Gilda de Ross.
O regulamento do concurso determinou a criação de uma peça e um acessório. As peças foram elaboradas em lã lisa com um detalhe em cor. A matéria-prima é fornecida por meio da parceria com a empresa Cootegal, que premiou a vencedora uma viagem nacional para participar de algum curso ou feira de moda.