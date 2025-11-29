Novos talentos da Moda UCS brilham no 24º Concurso UCS/Cootegal

As estudantes Maria Luiza Sarate, com a criação Passarim, e Gabrieli Milano Tomaz, com Veraníqua — Relíquias de um Verão Ancestral, receberam menções honrosas no 24º Concurso UCS/Cootegal e Vitória Gomes Mardero foi a vencedora da tradicional premiação com o projeto Yojiki, sob coordenação das professoras do curso de Moda da UCS, Adriana Job Ferreira Conte e Gilda de Ross.

Macacão e bolero em lã lisa off-white, com forro amarelo manteiga, inspirados na modelagem infantil. Recortes e contornos que fazem referência aos patos de borracha, elemento que conduziu o projeto. O look é acompanhado por um sapato-meia, complementando a proposta de conforto e memória

Pelerine preta em camadas, referenciando a imagem do ninho e da casa; saia de lã branca, com textura em recortes que remetem às penas dos pássaros e à liberdade do voo, criando um contraste entre lar e movimento, retorno e partida

Silhueta maximalista que combina lã off-white e crochê vermelho elaborado pela avó de Gabrieli, Adelaide Krejci, peça que se estende em formato de luva vazada e fica aparente através dos recortes em formato de Sol

O regulamento do concurso determinou a criação de uma peça e um acessório. As peças foram elaboradas em lã lisa com um detalhe em cor. A matéria-prima é fornecida por meio da parceria com a empresa Cootegal, que premiou a vencedora uma viagem nacional para participar de algum curso ou feira de moda.