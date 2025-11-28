João Pulita

Movimento
Notícia

Jantar de Ação de Graças do Instituto Filhos reuniu patronos, convidados e boas energias em noite de sucesso no Di Paolo Lourdes

Instituto Filhos celebrou as ações do ano com jantar seguido de palestra sobre bem-estar e vida cotidiana

João Pulita

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS