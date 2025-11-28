O Instituto Filhos, com o apoio da voluntária Shirlei Omizzolo, realizou no dia 25 de novembro o Jantar de Ação de Graças “La Dolce Vita” no Di Paolo Lourdes, reunindo os patronos Alexandro Bello, Charles Dallegrave, Dejair Salvador, Eduardo Souza, Genilson Faoro, Gustavo Feijó, Jobem Donada, Leandro Pasqualotto, Rico Bracco e Thiago Silva em uma noite solidária que foi um verdadeiro sucesso. O encontro celebrou a gratidão e a união em prol de causas sociais e contou com a palestra inspiradora do filósofo Gilmar Marcílio, que trouxe reflexões sobre felicidade e a beleza das pequenas coisas do cotidiano.
Movimento
Notícia
Jantar de Ação de Graças do Instituto Filhos reuniu patronos, convidados e boas energias em noite de sucesso no Di Paolo Lourdes
Instituto Filhos celebrou as ações do ano com jantar seguido de palestra sobre bem-estar e vida cotidiana