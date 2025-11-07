Anette Rivkind e Daniel Pegoraro recebem arquitetos para brunch na Breton Porto Alegre

Na quarta-feira, dia 5, Anette Rivkind e Daniel Pegoraro reuniram arquitetos e designers de interiores para um elegante brunch no showroom da Breton Porto Alegre, que marcou o início de uma nova fase da marca na capital gaúcha. O encontro destacou as estratégias e o olhar contemporâneo que orientam esta nova gestão regional, conduzida pela diretora comercial e pelo diretor de estilo, imagem e produto.

Durante o evento, os convidados puderam conhecer em primeira mão as coleções e produtos que reforçam a Breton como referência nacional em design autoral e mobiliário de alto padrão. Com a presença de representantes de mais de 40 escritórios de arquitetura, o brunch foi também uma celebração das conexões criativas que nascem do encontro entre inovação e tradição.