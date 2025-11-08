A oftalmologista Melissa Krindges reflete sobre conquistas, propósito e o olhar humanizado guiada pela mãe

O ponto de partida de Melissa que inspira mulheres a transformar visão em realidade Fran Basso / Divulgação

Determinada e visionária, a médica oftalmologista Melissa Krindges sempre soube onde chegaria. A filha de José Valentim Krindges (in memoriam) e Cândida Krindges traçou com clareza os passos que a tornaram uma referência na especialidade. Graças aos esforços de sua dedicada mãe, que viúva desde muito cedo trabalhava como manicure e depiladora, para formar Melissa e o irmão José Valentim Krindges Júnior em Medicina. Graduada pela UCS, aprimorou conhecimento com residência em Oftalmologia na Faculdade Evangélica de Curitiba, especialização em Plástica Ocular pela Santa Casa de São Paulo e pós-graduação em Cirurgia Plástica de Face pelo Instituto Jurado de Ensino e Pesquisa, também na capital paulista. Ela soma ao currículo diversos cursos e formações complementares em cirurgia de pálpebras, estética ocular e comunicação estratégica, o que reforça seu compromisso com a excelência. À frente do Domelle, um centro médico e cirúrgico avançado em tecnologia instaurado em amplo endereço em Farroupilha, Melissa imprime sua marca no olhar atento aos pacientes, no aperfeiçoamento constante e na busca por um exercício da medicina que alia ciência, estética e empatia. Caxiense, casada com o militar Ângelo Dutra Pereira, com quem tem um filho, Lorenzo Krindges Dutra Pereira, de 12 anos, a médica inspira mulheres a transformar visão em realidade.

O que é o bom da vida? É olhar ao redor e perceber que, mesmo nos dias comuns, há pequenos milagres acontecendo como o abraço do meu filho, um paciente que sorri no pós-operatório, um olhar carinhoso do meu marido, enfim, agradecer pelo presente da vida e gastar ela todos os dias.

Ao lado de quem gostaria de ter sentado na época da escola? Do meu irmão, ele tem uma sabedoria silenciosa que sempre admirei.

Qual seu estado de espírito? Nem sempre calmo, mas cada vez mais meu.

Com que mensagem encara o mundo? Prefiro viver com verdade do que me esconder atrás de perfeições que não existem.

O que as tuas raízes te ensinaram? Que a força mora no silêncio de quem segue em frente mesmo sem aplausos, na resiliência.

O que significa cuidar do olhar de alguém? É ajudar alguém a se reconhecer de novo, não só na estética, mas na essência. O olhar é reencontro com o espelho e com a alma.

Qual a sua definição de felicidade? É olhar para a vida com gratidão sincera.

Gostaria de ter sabido antes que… pensamentos limpos vêm de escolhas conscientes.

Como enxergar além do que os olhos veem? É preciso captar a essência. Entendi que o olhar vai muito além da anatomia. Ele expressa histórias, medos e desejos.

Acredita que a fé e a ciência caminham juntas? Todos os dias peço que Deus faça de minhas mãos o seu instrumento. Dou muito valor à minha fé. Ela me sustenta nos dias silenciosos, me guia quando os dados não bastam. A ciência me dá ferramentas, mas é a fé que me dá direção.

Já viveu uma experiência em que sentiu que o universo estava conspirando a seu favor? Sim. Quando recebi de Deus meu maior presente, meu filho Lorenzo.

Em que momento percebeu que havia encontrado seu propósito? Eu amo o que faço e quem me tornei. Ver um olhar se reencontrando no espelho, acompanhar a transformação sutil e profunda de alguém que volta a se reconhecer, isso me alimenta.

Como cuida da sua própria energia enquanto cuida dos outros? Com amor em casa, yoga, tênis, musculação, leituras significativas, orações sinceras.

Que mensagem deixaria para quem tem medo de mudanças? O medo deve ser acolhido, mas a vida acontece no movimento.

O melhor conselho que já recebeu? Faça o certo, mesmo quando ninguém estiver vendo.

Quem foi seu grande mestre ou inspiração de vida? Minha mãe. Mulher de coragem, persistência e de uma fé inabalável.

O que mais ama na vida? Ver brilho nos olhos das pessoas que amo.

O que lhe entristece? A ignorância que se manifesta na falta de cuidado com os mais vulneráveis.

O lugar mais longe que o destino te levou? Sem dúvida para a maternidade.

Como o céu deveria ser? Leve, silencioso e repleto de encontros com as almas que amei, inclusive dos meus gatos.

Lente de aumento