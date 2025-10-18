Viajante por essência, o contador Dyego Hinckel Hoffmann compartilha a visão de quem acredita no sucesso

Dyego Hinckel Hoffmann revela seu lado mais leve, os valores que o conduzem e o prazer das pequenas celebrações que fazem o trabalho e a vida valerem a pena Luís Henrique Bisol / Divulgação

Com um olhar atento aos números e ao que move o ser humano no mercado, Dyego Hinckel Hoffmann traduz a contabilidade em estratégia e propósito. O filho de José Balduino Hoffmann e Eliani Hinckel Hoffmann, nasceu em Bom Retiro, Santa Catarina, mas desde os três anos de idade chama Caxias do Sul de lar. Formado em Administração e Ciências Contábeis pela UCS, com pós-graduação pela FGV, Dyego construiu uma carreira sólida, guiada por método e sensibilidade. Empreendedor, Dyego está à frente da Hinckel Contabilidade e de duas unidades da Havanna, uma no Shopping Villagio Caxias e outra na Estação Canela, que ele comanda ao lado do parceiro de vida, o médico Maicon Flores. Nesta entrevista, o contador, que acredita que “relações humanas são o verdadeiro capital da vida e dos negócios”, revela seu lado mais leve, os valores que o conduzem e o prazer das pequenas celebrações que fazem o trabalho e a vida valerem a pena.

O que é o bom da vida? Viajar, sorrir, uma taça de vinho e um bom papo com os amigos.

Ao lado de quem gostaria de ter sentado na escola? De pessoas com boa energia, que transformam cada dia em um aprendizado leve, divertido e cheio de troca.

Qual seu estado de espírito? Pronto para o próximo embarque, seja um voo ou um novo projeto.

Herói preferido na ficção? Harvey Specter, personagem da série Suits.

Um mal necessário? Nem sempre estar com a razão é o suficiente. Às vezes, abrir mão dela é necessário para construir algo maior, superar disputas menores e abrir espaço para o que realmente tem valor.

O que mais ama na vida? Família, viajar e se sentir livre.

O que tem sabor de Brasil? Feijoada e café passado na hora.

Objeto de desejo: tempo de qualidade com minha família e amigos.

Qual sua ideia de um dia perfeito? Iniciando com um bom café, boa companhia e um pôr do sol memorável.

Qual o lugar mais longe que o destino te levou? Zermatt, no interior da Suíça. Lá, presenciei o nascer do sol que faz o Matterhorn brilhar como se estivesse acendendo o dia.

Viagem dos sonhos? Itália.

Talento preferido? Escutar as pessoas com atenção genuína.

Que pedido faria ao gênio da lâmpada? Transformar dados em decisões.

Como transformar números em estratégia? Analisando periodicamente, identificando falhas, tendências e transformando em resultado.

Mito sobre contadores? Que somos apenas “preenchedores de guias”. Na verdade somos essenciais e estratégicos para qualquer negócio.

Quem é sua referência na administração ou economia? Peter Drucker, pela forma como trouxe o fator humano ao centro da gestão.

Um hábito que não abre mão? Organizar a agenda antes de começar o dia, clareza gera resultados.

Um ditado popular: quem não arrisca, não petisca.

Um fenômeno no mundo: a revolução digital.

Que mensagem deixa para o mundo? Aproveite cada dia com equilíbrio: trabalhe, sonhe, descanse e celebre.

